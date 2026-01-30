株式会社チェプロ(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：福田 玲二)は、2026年2月5日、建設業界向け統合型ERP「建設WAO」の新たなシステムラインナップとして、「固定資産管理WAO」をリリースいたします。

本システムは、2027年4月1日から施行される新リース会計基準に対応し、固定資産およびリース資産の一元管理を実現することで、企業の業務効率化と法令対応を強力に支援します。





統合型ERP「建設WAO」システム構成図





■新リース会計基準施行と業務負担増への対応

2024年9月に公表された新リース会計基準により、2027年4月以降に開始する事業年度では、従来オペレーティング・リースは「賃貸借処理(オフバランス)」が可能でしたが、新基準では原則として全てのリース取引について、借手は「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する必要があります。これにより、従来の経理処理に加え、リース資産の管理や減価償却計算など、企業の業務負担が大幅に増加することが懸念されます。株式会社チェプロは、こうした課題に対応すべく、円滑かつ効率的に新基準へ対応できるよう、新リース会計基準に準拠した「固定資産管理WAO」の開発・リリースに至りました。









■「固定資産管理WAO」概要と特長

～固定資産・リース資産の一元管理と高い柔軟性～

「固定資産管理WAO」は、登録した固定資産の減価償却計算を会計用・税務用の双方で対応し、固定資産とリース資産(新リース会計基準対応)を同一システムで一元管理できます。





主な特長は以下の通りです。

1 統合型ERP「建設WAO」の各システムと連動し、情報の一元管理が可能。

・固定資産・リース資産の減価償却費を個別原価へ反映、部門別配賦も対応します。

・リース負債の支払は債権債務管理へ連動し、支払処理を自動化します。

・契約情報の一元管理、使用権資産・リース負債管理の自動計算、新基準施行時の経過措置にも対応します。

・支店・営業所・現場ごとのリース資産管理や、工事現場で使用するリース品の契約情報登録も可能です。





2 リース資産登録時、リース判別判断によるリース登録が可能。

・短期リース、少額リースの除外、無形固定資産の任意適応を柔軟に対応します。

・借りてのリース期間(資産の使用権利を有する期間)、リース料(リース対価)を新リース会計基準で対応します。





3 適用初年度における借手の経過措置に対応。

・リース契約単位に、リース開始日から適用していたかのような帳簿価格、またはリース負債と同額を計上した管理が可能です。





4 サブリース取引に対応。

・ヘッドリースとサブリースのそれぞれについて通常の借手、貸手の会計処理を適用します。





また、資産台帳への登録から、資産の変動・移動・除却・売却・減損等の履歴管理、法人税申告や償却資産税申告帳票の出力、自動仕訳による会計処理まで、幅広い業務をカバーしています。









■多業種への展開とさらなる機能強化

今後は、建設業界のみならず、固定資産管理やリース資産管理のニーズが高い他業界への展開も視野に入れています。法令改正や業界動向に迅速に対応しつつ、ユーザーの業務効率化とガバナンス強化を支援するため、機能の拡充・改善を継続してまいります。









■統合型ERP「建設WAO」概要

「建設WAO」は、クラウド型システムでありながらクライアント／サーバ型システムと同等の快適な操作性と、クラウド上での高速かつ大量のデータ処理を実現するシステムで、建設業に特化したERPパッケージです。

「建設WAO」は、建設業特有の業務とニーズを熟知し現場の実務に合わせて作られました。見積、原価管理や工事管理に加え、営業、生産、販売在庫、債権債務、電子取引などの業務を一元管理できることが特長です。

また、データや情報の整合性、ワークフロー、アクセスコントロール、建設業法対応、高度なトレーサビリティ機能がシステム設計、制御されているため、導入することにより内部統制とコンプライアンスを強化します。

「建設WAO」に搭載されている独自のウェブ通信インターフェース技術Visual WAOは、日本、米国、中国、韓国、欧州12カ国を含め、16か国で特許を取得。高速レスポンスと優れた操作性を提供し、ハードウェア構成および運用管理もシンプルに構築でき、業務効率の改善と運用負荷の低減を実現します。









■サービス概要

名称 ： 固定資産管理WAO

発売日 ： 2026年2月5日

価格 ： 個別見積(詳細はお問い合わせください)

特長 ： 新リース会計基準対応

URL ： https://www.chepro.co.jp/kensetsu-wao/system/kotei-shisan









■会社概要

社名 ：株式会社チェプロ( https://www.chepro.co.jp/ )

代表者 ：代表取締役社長 福田 玲二

所在地 ：東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿10階

設立 ：1997年3月3日

資本金 ：8,530万円(2024年3月31日)

事業内容：・建設業の未来をつくる統合型ERP「建設WAO」の開発・販売

・ソフトウェアのコア技術および開発ツールの開発・販売

1)Webシステム開発のための新テクノロジー「Visual WAO」

2)簡易BIプラス帳簿ツール「Play＠(プレイア)」

・トータルシステムコンサルティング

1)事業戦略、業務改革に関するコンサルティング

2)システム設計開発に関するコンサルティング