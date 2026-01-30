株式会社ロココ(大阪本社：大阪市中央区、東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 一彦、以下ロココ)は、ServiceNow合同会社(本社：東京都港区、社長執行役員：鈴木 正敏／以下ServiceNow)が提供する認定制度において、Human Resources(HR)製品の分野で国内初となる「Validated Practice」認定を取得しました。

「Validated Practice」認定は、特定のServiceNow製品に関するパートナーの実績と専門性を評価する制度です。この認定は、製品知識、導入スキル、顧客満足度などの指標に基づき、ServiceNowが定める基準を満たしたパートナーに授与され、パートナーが高品質なサービス提供力と確かな専門性を備えていることをお客様に保証するものです。





Validated Practice





ロココは、長年にわたりServiceNowのHR Service Delivery(HRSD)分野において多数の導入を手がけ、入退社手続きや従業員向けサービスにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進してきました。加えて、ServiceNowを活用して従業員体験向上に寄与した点が評価され、「Employee Workflow Partner of the Year for the Japan region」を2年連続(2024年・2025年)で受賞するなど、HR領域の高度な専門性が高く評価されています。

今回の「Validated Practice」認定取得は、ロココのHRSDにおける品質・実績・提供価値が国内で先駆けて認められた証となるものです。









■エンドースメント

ServiceNow Japan合同会社

常務執行役員 グローバル・パートナーシップ＆チャネル Japan統括 渡部 洋史氏のコメント

この度、ロココ様が、ServiceNowのHR分野において、国内パートナーとしては初となるValidated Practice認定を取得された事に心より敬意を表します。本認定は、グローバル基準に基づく高い導入品質と顧客満足度を継続的に実現してきた実績を評価するものです。ロココ様は2013年のパートナーシップ開始以来、多くのお客様のデジタル変革を推進してこられ、日本市場におけるServiceNowエコシステムの発展に不可欠な存在となっています。これからもAI時代における新たな顧客価値の創造に向けて、共に市場をリードしていく事を期待しています。









■独自開発のHRSDテンプレートで、お客様の業務変革を加速

ロココは、自社の運用知見を活かして開発した「入退社手続きテンプレート」を提供しています。このテンプレートにより、紙中心の手続きや部門間連携の非効率といった多くの企業が抱える課題を解消し、従業員や人事担当者の負担軽減を実現します。

またServiceNowの標準機能を使用する場合、日本企業が運用する際には固有の手続きや既存システムとの連携などの追加対応が求められるケースもあります。ロココのテンプレートは、過去の導入経験とお客様のニーズをもとに日本企業向けに最適化されており、必要な機能や業務フローをあらかじめ組み込むことでカスタマイズ工数を抑えながら、スムーズなHRSD導入に貢献します。









■国内トップクラスのHR専門チームとして、さらなる価値創出へ

ロココは、2013年のServiceNow Japan設立当初からServiceNow事業を展開し、これまでに150社以上の導入を支援してきました。またResellerセグメントとConsulting & Implementationセグメントでは、最上位の「Global Elite」に次ぐ上位ランクのパートナー称号「Elite」のパートナー認定を取得しており、顧客満足度スコアでは4.83の評価をいただいています。(5点満点、2026年1月時点)

今回の「Validated Practice」認定取得を契機に、HR領域におけるDXを推進する企業に対し、より高度な専門知識と実装力を提供し、引き続きお客様の変革パートナーとして伴走してまいります。





ロココのServiceNow紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/biz-app/servicenow/









【会社概要】

社名 ： 株式会社ロココ(スタンダード市場5868)

所在地 ： 【大阪本社】

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3F

【東京本社】

東京都港区2-5-6 芝256スクエアビル3F/4F

事業内容： アウトソーシングサービスを行うITO＆BPO事業、

システム開発・保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、

海外法人では、オフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業を

展開しています。

URL ： https://www.rococo.co.jp/









【ServiceNowについて】

ServiceNow(NYSE: NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間800億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、 www.servicenow.com をご覧ください。









※ServiceNow, ServiceNowのロゴ、Now、その他のServiceNowマークは米国および/またはその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。

その他の製品名と株式会社ロココの社名はロココの商標です。