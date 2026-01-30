有田焼産業が人材不足や後継者不在により10～15年以内に存続の危機に直面する中、日本の伝統工芸技術を用いたものづくり事業を行う株式会社ツギイロ(所在地：東京都中央区 代表取締役：諸富 英輔)は、400年続く有田焼を未来へつなぐ新たな試みとして、ウルトラマンとコラボレーションした有田焼作品「カネゴン」を販売開始しました。2026年2月8日(日)には、幕張メッセで開催される「ウルトラ怪獣ワンフェス」に出展します。









【10～15年以内に廃業の危機】

400年以上続く日本の伝統工芸、有田焼が「人材不足・後継者不在」により存続の危機に直面しています。有田焼は、日本で初めて磁器の量産化に成功した焼き物として、繊細な絵付けと高い耐久性を兼ね備え、日常の器から美術工芸品まで幅広く親しまれてきました。しかし、職人の高齢化が進む一方で、若い世代の担い手が育たず、技術継承の仕組みが十分に機能していません。

有田焼産業では、関連事業者の多くが「後継者が見つからなければ10～15年以内に廃業」と回答しており、従業員数は20年で半減し60代以上が3割を占め、世代交代が進まないことで産業全体の持続力が低下しています。この問題は職人だけでなく、地域の雇用が失われ観光資源や文化体験が消えるという形で、地域経済にも直結する問題となっています。有田焼という産業だけでなく、日本が世界に誇る「伝統工芸文化そのもの」が静かに消えていく可能性が高まっています。









【伝統を守るための新しい入口】

日本の伝統工芸技術を用いたものづくり事業を行う「ツギイロ」は、有田焼の窯元や絵付け職人と日常的に関わる中で、産地が静かに衰退していく現実を目の当たりにしてきました。職人の高齢化が進み、仕事量は不安定になり「技術はあるのに、仕事の先が見えない」「若い人に魅力が伝わらない」このままでは、有田焼の高度な技術や知識が次の世代に引き継がれない。

伝統を守るためには、ただ守るだけではなく、今の時代に合った新しい入口をつくる必要があるのではないかと、その想いが今回の企画の原点です。そこで着目したのが、日本を代表する特撮コンテンツ「ウルトラマン」の世界観でした。特撮ファンという新しい層に向けて、人気怪獣「カネゴン」をモチーフにした有田焼作品の制作がスタートしました。

制作にあたっては、カネゴン特有のユーモラスで個性的なキャラクター性を損なうことなく、有田焼が持つ成形、絵付け、焼成といった技術・知識・経験をすべて注ぎ込み、完成までに約1年半かかりました。





有田焼 カネゴン 正面





有田焼 カネゴン 横





有田焼 カネゴン 後ろ





【高価格でも売れた、未来への手応え】

こうして誕生した有田焼作品「カネゴン」は、748,000円(税込)という高価格帯でありながらも販売が始まり、確かな反響を得ています。特撮ファンや若い世代が有田焼に触れる入口をつくることで、産地への関心を高め、雇用や若者の地元定着につなげ、地域の文化と産業を次世代へ継承することを目指しています。





お客様の声「ウルトラマンがきっかけで手に取った有田焼でしたが、実物を見て職人の技術の細かさに驚きました。キャラクター商品でありながら、本物の工芸品として長く大切にしたいと思える一品です。」

代表のメッセージ「有田焼は400年以上続く素晴らしい文化ですが、今まさに存続の岐路に立たされています。ウルトラマンとのコラボを通じて、若い世代やこれまで接点のなかった方々に有田焼の魅力を届け、雇用と技術を未来へつないでいきたいと考えています。」

2026年2月8日(日)幕張メッセで開催される「ウルトラ怪獣ワンフェス」に「有田焼×ウルトラマン カネゴン」を出展します。





有田焼 作成風景





《2026[冬] 特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」》

日時 ： 2026年2月8日(日) 10：00～17：00

イベント名： ワンダーフェスティバル2026[冬] 内 特別イベント

会場 ： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区)

公式HP ： https://wonfes.jp/specialsite/news/news-17803/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ツギイロ(代表取締役 諸富 英輔)

本社 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-11-12

日本橋水野ビル7階

URL ： https://tsugiiro.jp/

事業内容 ： 日本の伝統工芸技術を用いたものづくり事業【トラカル】

事業部URL： https://tracul.jp/