学習塾向け問題集制作のパイオニアである教育開発出版株式会社(所在地：東京都杉並区、代表取締役：糸井 幸男、以下「当社」)は当社の主幹教材である『新中学問題集』の創刊50周年を記念した特設サイトを公開しました。

1975年の創刊以来、全国の学習塾・学校などの教育現場で使用され続けてきた本教材の歩みと、これからの教育に向けた取り組みを紹介しています。





『新中学問題集』50周年特設サイト





『新中学問題集』50周年特設サイトはこちらから

https://www.kyo-kai.co.jp/special/50th/









■教育現場とともに積み重ねてきた50年

『新中学問題集』は、「授業で使いやすく、指導に直結する教材」であることを編集の軸とし、半世紀にわたり改訂を重ねてきました。

学習指導要領の改訂や入試制度の変化など、教育環境が大きく変わる中でも、現場の声を反映しながら、基礎から応用まで段階的に学べる構成を追求してきたことが、長年の支持につながっています。









■50周年特設サイトの主な内容

特設サイトでは、以下のような内容を掲載しています。

・創刊から現在までの改訂の歴史を振り返る「これまでの歩み」

・教材に込めた思いを様々な角度から紐解いた「特集記事」

・豊富なラインナップでお届けする「関連教材のご紹介」

・50周年を記念して制作された「ロゴに込めた思い」

単なる周年紹介にとどまらず、「なぜ選ばれ続けてきたのか」を伝える構成となっています。









■次の50年へ

ICTの活用や学習スタイルの多様化が進む中でも、当社は「現場で本当に役立つ教材とは何か」を起点に、教材開発を続けていきます。

『新中学問題集』は、これからも指導者と学習者をつなぐ教材として、教育現場を支え続けます。









■特設サイト概要

サイト名：新中学問題集 50周年特設サイト

公開日 ：公開中

内容 ：教材の歩み紹介／特集記事／今後の展望









■会社概要

商号 ： 教育開発出版株式会社

所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男

設立 ： 1969年8月

資本金 ： 1,200万円

事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・

高校向け教育サービス(出版/ICT関連)の提案～販売

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/