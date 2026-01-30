人材採用・育成、組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』( https://jinjibu.jp/ )を運営する株式会社ＨＲビジョン(本社：東京都港区代表：代表取締役社長 林 城)は、全国の経営者・管理職・人事担当者の皆さまが垣根を越えてつながり、日本全体の雇用や育成・組織開発などのHR領域について考える日として、2月2日(じんじ)を「人事の日」と制定しています。





https://jinjibu.jp/HRday/





2013年に、一般社団法人 日本記念日協会より認定を受けました。

毎年、「人事の日」を記念して、ＨＲ領域のオピニオンリーダーの皆さまから、全国の人事パーソンの方々に向けてメッセージを頂戴しています。

今年も以下の7人の方々から、新たにメッセージをいただいていますので、ぜひご覧ください！





・立命館大学 ： 高橋潔様

・SCSK株式会社 ： 河辺恵理様

・NOK株式会社 ： 江上茂樹様

・法政大学経営大学院： 高田朝子様

・同志社大学 ： 田中秀樹様

・株式会社明治 ： 山口恭子様

・埼玉大学大学院 ： 宇田川元一様





そのほかにも、学習院大学 守島基博様、立教大学 中原 淳様など、総勢77名の錚々たる方々からメッセージをいただいています。

「人事の日」が、経営者・管理職・人事担当者の皆さまはもちろん、部門を超えてさまざまな方々が集い、会社が伸びる原動力となる「人事」について、あらためて考える日となることを願っています。