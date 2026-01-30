小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）は、小学6年生を対象に「中学進学準備講座」を開講しています。

中学進学準備講座とは

臨海セミナーでは小学6年生を対象に、中学進学準備講座を開講しています。中学校生活のスタートを成功させるために、英語・数学の学習内容の予習と、算数・国語の総復習を並行して実施するカリキュラムです。授業では中学の学習内容を先取りする指導はもちろん、部活動や学校行事との両立についてや進路についても、様々な情報を生徒の皆さんにお伝えしています。中学校の成績のつき方の解説や、高内申獲得のために必要となるレポートやワークの取り組み方、授業を受ける際の姿勢などの指導も毎年ご好評をいただいています。

春期講習までの学習内容

～中学進学前に中1の1学期学習内容を指導します！！～＜英語＞・名詞句(an apple/his old carなど)・be動詞(am/are/is)の文・一般動詞の文・あいさつ文(会話表現)・canを用いた文・疑問詞◎中学校ではノート評価も成績を左右する大きな判断材料の一つです。 一人ひとりノートの取り方から指導します。◎単語の練習法から文の構成要素まで、英語を学習するうえでの基礎を徹底します。 特に小学校ではあまり出てこない文法知識を問う問題へのアプローチの仕方も指導します。＜数学＞・正の数/負の数・絶対値・大きさ比べ・加法減法・乗法除法・累乗・四則演算・正負の数の利用・文字式の表し方・文字式の計算◎負の数(マイナスの数)を使った計算は初めてのものになります。 正の数や負の数を使った計算を身につけることを優先して進めます。◎加法減法やかっこの使い方は小学校の学習と変わらないため、 計算技能の復習も織り交ぜながら指導していきます。＜算数・国語＞・小6の3学期学習内容と小学校の総復習◎算数 割合・比・速さ・図形など、中学進学後も重要な単元を中心に復習します。◎国語 小学校で学習する漢字の総復習と、論説・小説を中心とした読解法を復習します。＜理科・社会＞ ※春期講習から・中1の学習内容の予習◎暗記項目の多い理科社会の学習は、春期講習から少しずつ進めていきます。◎定期テストだけでなく、模擬試験や入試を見据えて、 暗記のコツや具体的な出題例を踏まえて指導をしていきます。予習復習を組み合わせることで定着をはかっています。

中学進学後のサポート

4月以降はいよいよ中学生です。授業では定期テストに向けた予習復習をバランスよく扱い、引き続き土台作りを行います。定期テストの時期は中学校ごとに異なりますが、定期テストの2週間ほど前からは通常授業に加え無料のテスト対策を、土日などに枠を拡大して実施します。オリジナルテキストである「定期テスト完全攻略BOOK」や講師独自の教材を用いて、範囲の単元を徹底的に復習し問題を解けるように指導します。定期テストのタイミングで出されることの多いワーク課題なども、部活動と両立して進められるよう進捗管理をサポートしています。自信を持って中学校生活をスタートするために、ぜひご受講ください！詳細は以下をご覧ください。

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて551校（2026年3月時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/

【本件お問い合わせ先】株式会社 臨海企画推進部広報室齋藤 澤木電話 045-534-8379(広報室直通)Mail :kouhou@rinkaiseminar.com