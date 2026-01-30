ICANN指名委員会、ICANN理事候補として優秀なビジネスリーダーを募集





ロサンゼルス, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）指名委員会（NomCom） は現在、ICANN理事の公募を行っています。新理事の任期は、2026年10月のICANN年次総会から2029年の年次総会までとなっています。

ICANNは、インターネット固有の識別子の安全で安定したバランスを維持する上で重要な役割を果たしており、単一で相互運用可能なインターネットサービスを途絶えることなく世界60億人以上のユーザーに提供しています。ICANN理事会は、年間約1億5,000万ドルの運営予算を有し、世界中に450人以上のスタッフを擁するこの世界的な非営利組織に対して、戦略的監督、政策の方向性、受託者ガバナンスを提供しています。

グローバルな視野を持つビジネスリーダーの募集

理事会の2つの役職を募集するNomComは、理事会の取り組みに新たな視点をもたらしてくれる経験豊かなビジネスリーダーを求めています。複雑で国際的な環境での事業を成功させた経験があり、大規模に管理する上での課題を理解している方はぜひご応募ください。

候補者としては、ICANNに匹敵する規模と範囲の組織での取締役経験があり、公共サービスとグローバルな協力への強い取り組みを行う方が理想とされます。

応募資格

NomComが求めるのは、以下のような優れた人材です：

・誠実さ、客観性、戦略的思考：健全な判断力、倫理的リーダーシップ、思慮深い意思決定に対する評価。

・エグゼクティブ・マネジメントとしての経験： 企業または非営利団体でシニアリーダーとして活躍したことがある。ガバナンス、財務、戦略、リスク管理など全社的な責任を担った経験があるものがより理想的。

・非営利団体の役員経験： ミッション主導型組織における受託の説明責任、合意形成、戦略的監督に精通していること。

・ICANNの役割に関する知識：インターネットのインフラストラクチャーと、グローバルなインターネットエコシステムにおけるICANNの使命について理解している、または強い関心を持っていること。

・多様性および文化の理解： 地域、言語、文化的背景を超えて効果的に業務を遂行する能力、多様性に富み、世界を代表する理事会に貢献することを約束すること。

インターネットテクノロジーに精通していることは理想ですが、必須要件ではありません。ICANNは、ビジネス規律、戦略的監督、ガバナンスのベストプラクティスを、技術や政策に焦点を当てた環境に適用できる様々な業界の候補者を歓迎します。

コミットメントと期待

理事会メンバーは、週に約20時間をICANNの責務に充てます。その役割には、年間最大6回の理事会ワークショップおよび3回のICANNパブリックミーティングへの参加、継続的な理事会委員会およびその他の理事会グループでの活動、複数のタイムゾーンにまたがるICANNコミュニティへの参加が含まれます。

ビジネスリーダーがこの機会を検討すべき理由

「ICANN理事会の役員になることで、ガバナンスおよび戦略的経験をグローバルな公益に生かすまたとない機会を経験できます。」と、ICANN指名委員会のTom Barrett会長は述べています。「ICANNは技術、政策、国際協力が交わる場所で運営されています。ICANN理事会のメンバーは、世界中の大多数の政府、企業、個人ユーザーにとって重要なリソースであるインターネットの安全性、安定性、レジリエンスに影響を与える非営利組織の決定を導く手助けをしています。」

「ICANN指名委員会の次期会長であるJames Gannon氏は、「営利・非営利部門での優れたガバナンスの経験者が入ることで、ICANNの責任ある効果的な運営能力をさらにレベルアップすることができます。」「スチュワードシップとコラボレーションの両方を理解しているリーダーを求めています。」

応募方法

応募資格、コミットメント、期待に関する詳細情報は、NomComのウェブページをご覧ください。応募フォームは専用ウェブページから入手可能です。

応募書類の提出期限は2026年2月18日です。

NomComは、ICANNの細則および透明性と多様性へのコミットメントに従い、すべての評価を秘密厳守で行います。合格した候補者は、2026年10月に開催されるICANNの2026年年次総会で理事に選任されます。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全で統一されたグローバルインターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前や番号）を入力する必要があります。そのアドレスは一意であるため、コンピューターは互いを認識することができます。ICANNは、世界中でこういった一意の識別子を調整し、支援するのに役立っています。ICANNは1998年に非営利の公益法人として設立され、世界中から集まるコミュニティを有しています。詳しくはhttps://www.icann.orgをご覧ください。

