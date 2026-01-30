BCG社、Heidrick & Struggles社、INSEAD社のグローバル調査「新興市場の取締役会は不確実性が高まる新時代に直面」

新しいグローバル調査は、不確実性と複雑性が高まる中で新興市場の取締役会がガバナンス、回復力、意思決定を強化する方法について探る

ロンドン, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group社 （BCG）は、世界的なリーダーシップ顧問とオンデマンド人材ソリューションの一流プロバイダーであるHeidrick & Struggles社とINSEAD Corporate Governance Centreと提携し、新興市場の取締役会が継続的な不確実性の時代で運営する方法について調査する新たなレポートを発表した。不確実性の高い状況での運営：新興市場の取締役会が得るチャンス（Governing Under High Uncertainty: Opportunities for Emerging-Market Boards）では、地政学的変動、経済的混乱、テクノロジー変化、気候変動に関連したリスク、進化する社会的期待による相互作用の高まりに対し、経営者がどのように対応するかについて探ります。個別や集団でも、このような動きは議題、ガバナンス慣行、取締役会自体の役割を再構築しています。

世界中の新興市場における100名以上の上級経営者による一連の円卓会議やインタビューに基づき、このレポートは現在の不確実性が従来のリスクとどのように異なるか明らかにします。不確実性は一時的または予測可能ではなく、範囲が広く、動きが速く、従来の予測やリスク管理のアプローチを覆す「未知の未知数」の影響を受ける傾向が強まっています。

レポートによると、新興市場の取締役会は世界中と地元の圧力が複合的に作用しています。地政学的緊張、貿易の混乱、テクノロジー変化などの国際的な衝撃は、国内の課題に取って代わるどころか、激化させます。まだ成熟途上のケースが多いガバナンス・システムにさらなる負担をかける結果となります。

このような課題が存在するにもかかわらず、レポートは改善の機会を指摘しています。多くの取締役会は信頼、文化、集団行動に対する注目を強化しながら、基礎となるガバナンスの規律（役割の明確化、リスク監視、緊急対応の計画など）を強化します。このような「ハード」と「ソフト」なレバーを併用することで、取締役会は不確実性がピークに達しても冷静で結束力がある前向きな姿勢を維持できます。

本調査は、新興市場の取締役会が企業そのもの以外の場面で果たせる特徴的な役割についても指摘しています。規制当局、政策立案者、同業他社と建設的に対話することで、取締役会は市場全体のガバナンス基準の強化に貢献し、制度の強靭性に寄与し、関係者との信頼を築くことができます。これにより、ガバナンスは企業の責任だけでなく、経済や社会の安定に広く貢献します。

BCG社のマネージング・ディレクター兼シニア・パートナーと同社のトルコ支店の会長であるBurak Tansan氏は、次のように述べました。「『継続的な不確実性』の時代において、効果的な企業ガバナンスは形式的なプロセスだけでなく、取締役会の構成と取締役会議での議論の質によって左右します。多様性、独立性、バランスの取れた戦略をセクターの専門知識と組み合わせて、タイムリーで質の高い情報によって支えられている取締役会は、新たなリスクや機会を予測するうえで有利になります。したがって、戦略的な優先順位に沿って取締役会の構成を定期的に刷新することは、強力なガバナンスを維持するために不可欠です」

Heidrick & Struggles社のシカゴ支店のパートナーとグローバルなCEO & Board of Directors PracticeのメンバーであるJeremy Hanson氏は、レポートの調査結果について次のようにコメントしました。「現在の取締役会は、不確実性がもはや例外ではなく、決定的な条件をもたらす環境で運営されています。この調査では、規律、先見性、建設的な挑戦を組み合わせたガバナンスの重要性が高まっていることが強調されています。建設的な議論と意思決定の場を作ることは、今まで以上に重要になりつつあります。取締役会と企業は、衝突する境界と見解の力を活用することについて学んでいます。これが新たな現実であり、特に新興市場の取締役会にとっては、複雑な状況の中で冷静さを保ち、足並みをそろえ、前向きな姿勢を維持する能力が回復力と長期的価値の重要な資源になりつつあります」

戦略担当の上級客員教授兼INSEAD Corporate Governance Centreの学術ディレクターであるAnnet Aris氏は、次のように述べました。「不確実性と複雑性が高い状況での運営するには、取締役会は反応的な監視を超えて深い学習、対話、取り組みに実践する必要があります。多様な視点を受け入れながら、意思決定を目的と価値観で支えることで、取締役会は予測不可能な環境で成功するために必要な回復力を構築することができます」

本レポートは、取締役会が不確実性が高い状況での態勢を評価できるように策定された実践的な枠組みで完結します。この枠組みでは、取締役会は3つの側面で自社ガバナンスを評価することを推奨します：構造とプロセスのハードレバー、信頼と行動のソフトレバー、企業を超えたエコシステム管理責任。このような要素を組み合わせると、複雑性と不確実性が高まる世界でより効果的な運営を目指す取締役会に対してロードマップを提供します。

BCG社について

Boston Consulting Group社は企業と社会のリーダーたちとパートナーシップを組み、最も重要な課題に取り組んで最大のチャンスを捉えます。BCG社は1963年に設立されたとき、経営戦略の開拓者でした。現在、当社はクライアントと緊密に連携してすべての関係者に利益をもたらすことを目的とした変革的アプローチを採用することで、組織の成長、持続可能な競争優位性の構築、社会に良い影響を促進する力を与えます。

当社の多様でグローバルなチームは業界や機能に関する深い専門知識に加え、現状に疑問を投げかけて変化を促すさまざまな視点をもたらします。BCG社は、最先端の経営コンサルティング、テクノロジーとデザイン、企業ベンチャー・デジタルベンチャーを通じてソリューションを提供しています。当社はクライアントの成功を支援し、世界をより良い場所に変化させる支援を行う目標に動機付けられ、会社全体とクライアント組織の全レベルで独自のコラボレーション・モデルで業務を展開しています。

詳細については、www.bcg.comをご覧ください。

Heidrick & Struggles社について

Heidrick & Struggles社はエグゼクティブ・リーダーシップにおける世界有数の顧問であり、一流の人的資本のリーダーシップ顧問サービスを通じて優れたクライアント業績を促進します。当社は70年以上にわたり、比類のない専門知識を駆使して、組織が優れたリーダーとチームを発掘して能力を発揮できるよう支援することで、お客様に価値をもたらしてきました。詳細については、www.heidrick.comをご覧ください。

INSEAD, The Business School for the Worldについて

INSEADは世界有数で最大規模を誇る大学院ビジネススクールとして、企業と社会に変革をもたらす責任のあるリーダーを育成するため、人材、文化、アイデアを結集します。私たちの研究、教育内容、パートナーシップはこのグローバルな視点と文化の多様性を反映しています。私たちのグローバルな視野と比類のない文化的な多様性は、研究、教育、パートナーシップに加え、172か国の国籍に及ぶ71,000人以上の卒業生ネットワークに反映されています。

欧州（フランス）、アジア（シンガポール）、中東（アブダビ）、北米（サンフランシスコ）に拠点を持つINSEADのビジネス教育と研究は、4つの地域にまたがっています。38か国による160名の著名な職員は、経営学修士号、MBA、グローバル・エグゼクティブMBA、専門修士号（Executive Master in Finance and Executive Master in Change）、博士号プログラムで毎年1,500名以上の学位取得者を輩出しています。さらに、毎年18,000人以上の経営者がINSEADのエグゼクティブ教育プログラムに参加しています。

INSEADは最先端の研究を続けて、すべてのプログラムで革新的な取り組みを行っています。私たちは、ビジネスリーダーがどこでも活動できる知識と意識をもたらします。私たちのコアバリューは学術的な優秀さを推進し、「世界のためのビジネススクール」として国際社会に貢献しています。

詳細については、www.insead.eduをご覧ください。

INSEAD Corporate Governance Centreについて

INSEAD Corporate Governance Centre（ICGC）は世界的な企業ガバナンスの知識と実践に独特な貢献を行うため、積極的に活動しています。そのビジョンは企業ガバナンスの研究、イノベーション、影響力における研究の最先端機関のポジションを確保することです。ICGCは教育ポートフォリオと擁護活動を通じて、企業が改善をもたらす強力な存在となり、経済市場だけでなく、世界中の社会環境にも影響を与えられるように、一般社会と関係者のコミュニティ内でより大規模な信頼関係を構築することを求めています。 詳細については、www.insead.edu/centres/corporate-governance をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

