韓国バイオコスメブランド【NEOGEN(ネオゼン)】が2026年2月1日(日) ~ 2月9日(月)に開催されるQoo10「メガポ」に参加いたします。昨年11月のメガ割で新登場した「NEXT GLOW」ラインをはじめ、リニューアルして登場した大人気マスカラまで！メガポだけでしか出会うことのできない特別価格にて、お買い求めいただけます！

「NEXT GLOW」ラインは、純度99％のナイアシンアミドを配合したトナー・セラム・クリームの3ステップで、メイク前に使うことで水分バランスを整え、ベースメイクの仕上がりを格上げできるのが特徴です。うるおいをしっかり与えながらも肌表面をなめらかに整えるため、ファンデーションの密着感や持続力をサポートします。また、今年リニューアルして販売開始した「ボリュームメタルマスカラ」は消費者の声を反映し、仕上がりや機能性はそのままに、持ち運びにも便利なコンパクトサイズへと進化。デザインも鮮やかなパープルカラーにリニューアル！毎日のメイクを、より快適に楽しめるように新しくなりました！

プロモーション特典

①NEXT GLOW LINE(3種)

ネクストグローポアリファイニングトナー 210mlネクストグロープレップセラム 32mlネクストグロー水分クリーム 50ml(おまけ)ネクストグロー水分クリーム 50ml 本品通常販売価格：7,500円(税込) ➡ メガポ価格：3,740円(税込) 最大50％OFF ※割引＆クーポン適用価格販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1094435012

②PORE ZERO PEELING MOUSSE 100ml

＜単品＞ 通常価格：4,180円(税込) ➡ メガポ価格：1,999円(税込) 最大52％OFF ※割引＆クーポン適用価格＜デュオセット(2個)＞通常価格：8,360円(税込) ➡ メガポ価格：2,999円(税込) 最大64％OFF ※割引＆クーポン適用価格＜トリオセット(3個)＞通常価格：12,540円(税込) ➡ メガポ価格：3,999円(税込) 最大68％OFF ※割引＆クーポン適用価格

※(おまけ)ハイG エクソソームマスク 2枚販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/896743637

③スリム / ボリューム メタルマスカラ

＜単品＞スリムメタルマスカラ 6ml ブラック or ボリュームメタルマスカラ 4ml通常価格：2,800円(税込) ➡ メガポ価格：2,351円(税込) 最大16％OFF ※割引＆クーポン適用価格＜デュオセット(本品＋リフィール企画セット)＞スリムメタルマスカラ 6ml ブラック 企画セット or ボリュームメタルマスカラ 4ml ブラック 企画セット

※(おまけ)リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 2枚入 x 2通常価格：3,800円(税込) ➡ メガポ価格：2,899円(税込) 最大24％OFF ※割引＆クーポン適用価格＜トリオセット(企画セット＋本品)＞スリムメタルマスカラ 6ml ブラック 企画セットボリュームメタルマスカラ 4ml ブラックorボリュームメタルマスカラ 4ml ブラック 企画セット スリムメタルマスカラ 6ml ブラック

※(おまけ)オールデイロッキングフィクサー 80ml 本品通常価格：6,600円(税込) ➡ メガポ価格：3,999円(税込) 最大39％OFF ※割引＆クーポン適用価格販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/894235238

「NEOGEN(ネオゼン)」はバイオ技術を基にして健康で美しい肌のため最高の肌有益を伝える高機能性バイオコスメブランドです。■ NEOGEN Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/NEOGEN■ NEOGEN 楽天 公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/neogen/■ NEOGEN 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/neogen_jp/■ NEOGEN 日本公式 Xhttps://twitter.com/neogen_jp