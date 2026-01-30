２月６日（金）に群馬県北部の利根沼田地域（沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町）による観光PRイベントを東京・日本橋で開催します。会場では、各市町村自慢の特産品の販売をはじめ、ぐんまちゃんによる観光パンフレットのお渡し会、冬の魅力を伝えるスキー場のPR、地域の特産品である「こんにゃく」の試食など、利根沼田地域の魅力をまるごと楽しめる内容となっています。さらに、特産品をご購入いただいた方を対象に、地域の特産品が当たる抽選会も実施します。お仕事の休憩やお買い物の合間に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

イベント概要

イベント名

ぐんまの北のほう、まるっとフェス

開催日時

2月6日（金）11:00～15:00

開催場所

日本橋イベントスペース（東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル1階南広場）

主催

群馬県利根沼田行政県税事務所

共催

沼田市／片品村／川場村／昭和村／みなかみ町/奥利根ゆけむり街道利用促進協議会

イベント内容

本イベントは、群馬県利根沼田地域の魅力を幅広く知っていただける内容となっています。

➀特産品販売とこんにゃくの試食ブース

各市町村による特産品販売ブースでは、利根沼田地域ならではの食品や加工品を取りそろえ、担当者から商品の特徴や地域の魅力を直接聞きながら買い物をお楽しみいただけます。地域のことを知りながら選べるのも、魅力のひとつです。会場では、特産品の紹介とあわせて地域の「食」に親しんでいただけるよう、地域特産の「こんにゃく」の試食ブースも設けています。普段の食卓でもおなじみのこんにゃくを、気軽に味わっていただけます。

➁観光ＰＲコーナーでの冬の魅力発信

また、利根沼田地域の冬の魅力を伝える観光PRコーナーでは、スキー場の映像を中心にご紹介します。映像は英語表記としており、海外のお客さまにも分かりやすい内容となっています。

➂特別イベントと抽選会

さらに、特別イベントとして群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」が登場します。会場では、ぐんまちゃんが来場者の皆さまに観光パンフレットを手渡しし、利根沼田地域の魅力をご紹介します。このほか、会場で特産品をご購入いただいた方を対象に抽選会も実施します。楽しみながら利根沼田地域の魅力に触れていただける機会となっていますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

利根沼田地域ってこんなところ

群馬県利根沼田地域は、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町からなる、谷川岳や尾瀬をはじめとした豊かな自然に恵まれた、利根川源流の地です。四季折々の風景が楽しめ、高原野菜や果物などの農産物、森林資源を活かした特産品、温泉やアウトドア、ウィンタースポーツなど、多彩な観光資源がそろっています。 また、高速道路や新幹線による首都圏からのアクセスも良好で、日帰りから宿泊まで気軽に訪れることができる観光地として、多くの人に親しまれています。

その他

その他の詳細は下記のＨＰをご覧ください。

お問い合わせ先

https://www.pref.gunma.jp/page/738428.html

■所属名： 群馬県利根沼田行政県税事務所（担当：赤石）■FAX：0278-24-3306■電話：0278-22-4338■所在地：〒370-0031 群馬県沼田市薄根町4412■E-mail：tonegyou@pref.gunma.lg.jp■公式HP：https://www.pref.gunma.jp/page/738428.html