株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、群馬県安中市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「安中市新庁舎建設応援プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

新庁舎建設のための寄附を募集します。いただいた寄附金は、新庁舎建設事業に活用させていただきます。寄附をいただいた場合は、希望により新庁舎に設置する寄附者銘板にお名前を掲載させていただきます。寄附金額ごとに50音順で掲載することを検討しております。安中市役所の本庁舎は、旧庁舎、中庁舎、新庁舎、保健センター、西庁舎の主に5つの建物で構成されています。旧庁舎は昭和34(1959）年に建築され60年以上経過し、中庁舎は昭和44(1969）年に建築され50年以上経過しました。老朽化の進行や耐震性能不足、バリアフリーへの対応など多くの問題を抱えていることから、現在、新庁舎の建設を進めております。令和８年（2026）春の工事完了を目指し工事を進めておりますが、各方面からのご支援・ご協力をいただくため、広く寄附を募り、“既存庁舎を活かした機能的で「シンプル・コンパクト」なＳＤＧｓ型庁舎”の実現を目指していきたいと考えております。

群馬県安中市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/477/

安中市では、地方創生のために実施する取組に対して、企業の皆様から寄附を行っていただけるよう、地域再生計画「安中市まち・ひと・しごと創生推進計画」を策定し、令和3年11月26日に内閣府の認定を受けました、この計画に資する事業に対して、企業の皆様からの寄附を募集しています。「安中市まち・ひと・しごと創生推進計画」では次の5つの事業を寄附対象事業としております。１．産業を育て安心して働ける環境をつくる事業２．安中市に行きたい・住みたい人を増やす事業３．結婚・出産・育児を応援する環境をつくる事業４．子どもの成長を地域で見守る環境をつくる事業５．人口減少に対応し自立した地域をつくる事業寄附いただいた企業様には、市のホームページで紹介や市長から感謝状を贈呈いたします。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=10&lg_cd=10211

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form