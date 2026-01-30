製品イメージ


グローバル家電ブランドである株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS(本社：東京都中央区日本橋本町、代表取締役：蒋 賛)は、日本の住環境に最適化したルームエアコン新製品「AI節電エアコン」シリーズを2026年1月30日(金)に発売いたします。本シリーズは、日本の生活者の声をもとに本体サイズの小型化や、省エネ・清潔・快適気流・利便性といった基本性能を徹底的に磨き上げた日本専用設計モデルであり、なかでも6畳用モデル(TAC-P2225I-W)は最新の「2027年度省エネ基準」をクリアする高効率性能を実現し、普及帯クラスながらトップレベルの省エネ性を誇ります。


型名　　　　　　　　　　：TAC-P2225I-W

能力クラス　　　　　　　：2.2kW(6畳)

発売日　　　　　　　　　：2026年1月30日

2027年　省エネ基準達成率：100％

市場推定価格(税込)　　　：80,000円前後


型名　　　　　　　　　　：TAC-P2525I-W

能力クラス　　　　　　　：2.5kW(8畳)

発売日　　　　　　　　　：2026年1月30日

2027年　省エネ基準達成率：93％

市場推定価格(税込)　　　：90,000円前後


型名　　　　　　　　　　：TAC-P2825I-W

能力クラス　　　　　　　：2.8kW(10畳)

発売日　　　　　　　　　：2026年1月30日

2027年　省エネ基準達成率：95％

市場推定価格(税込)　　　：100,000円前後


型名　　　　　　　　　　：TAC-P4025I-W

能力クラス　　　　　　　：4.0kW(14畳)

発売日　　　　　　　　　：2026年1月30日

2027年　省エネ基準達成率：75％

市場推定価格(税込)　　　：120,000円前後


2027年省エネ基準達成率 検査機関：『一般財団法人 日本空調冷凍研究所(日冷工)』



■ 製品の主な特長

1. 6畳用モデルは「2027年度省エネ基準」をクリア

最も使用頻度の高いサイズ帯で“電気代をしっかり抑えられる”モデルで2027年度省エネ基準をクリアしました。


2. AI節電機能で最大18.1％の電気代を削減(※社内試験)

AIを内蔵し、温度変動を最小化するようコンプレッサーを最適制御。

ネット接続不要で即時処理を実行し、プライバシーにも配慮。


3. 「やさしい気流」で直風を抑え、家族全員が快適

TCL独自フラップにより、風の当たりを分散。

冷えすぎ・当たりすぎの不快感を軽減し、肌に優しい気流を届けます。


4. 充実の清潔機能(アイス洗浄＋内部クリーン)

停止中にボタンひとつで－20℃に急冷・氷結洗浄し、57℃の高温乾燥を自動実施。室内機・室外機ともに清潔性を維持します。


5. 日本向けの高信頼性設計

● 日本市場向けに基板コーティングを強化

● 製造工程も日本仕様に最適化(電装検査治具など)


6. 生活快適機能をフル搭載

● 立体気流(上下左右スイング)

● 室温パトロール(14℃／28℃で自動ON)

● 快適除湿(16～31℃・0.5℃刻み調整)

● 大きな蓄光ボタン＆バックライト搭載の見やすいリモコン

● おやすみモード、パワフル運転、0.5℃単位調整　など



■ 会社概要

TCL JAPAN ELECTRONICS 株式会社

所在地　：東京都中央区日本橋本町

事業内容：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モニター、

　　　　　タブレット等の製造・販売

特徴　　：160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとする

　　　　　ディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードするグローバルブランド。