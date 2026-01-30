沖縄の守り神シーサー×クマの「シーサーベア」シリーズにシママースが仲間入り！「シーサーベア 沖縄の塩シママース」公式オンラインショップにて好評販売中

株式会社青い海

沖縄の老舗塩メーカー・シママース本舗(株式会社青い海、沖縄県糸満市、代表者：又吉元栄)は、沖縄の守り神・シーサーとクマを掛け合わせたキャラクター「シーサーベア」と、沖縄を代表する塩「シママース」がコラボレーションした商品「シーサーベア 沖縄の塩シママース」を、2026年1月7日より公式オンラインショップにて販売しています。

【シーサーベア沖縄の塩シママース】

本商品は、沖縄県内のアミューズメント景品として展開されてきた人気キャラクターシリーズ「シーサーベア」に、「シママース」が新たに加わったコラボレーションアイテムです。発売以降、沖縄らしさを感じられるユニークな仕様が注目を集めています。

■ シーサー×クマをモチーフにしたキャラクター「シーサーベア」

シーサーベアシリーズ

「シーサーベア」は、沖縄の守り神・シーサーとクマをモチーフにしたキャラクターシリーズで、沖縄の観光・文化・食を身近に感じられるデザインが特徴です。

これまでに、ゴーヤーや紅芋タルトなど沖縄ならではのモチーフを取り入れた全5種類が展開されており、観光客や地元の方々から支持を集めています。

沖縄では古くから「マース（塩）」を災い除けや幸福を願う“お守り”として持ち歩く文化が根付いており、暮らしの中で親しまれてきました。

今回登場した「シーサーベア 沖縄の塩シママース」は、守り神シーサーと“お守り”としての塩という、沖縄らしさが凝縮されたぬいぐるみです。

■ クッションの中に“沖縄の塩”が入った遊び心ある仕様

本商品の最大の特徴は、シーサーベアが抱えるクッション部分です。

クッションをひっくり返すと、裏側のポケットに「沖縄の塩 シママース」の小袋が入っています。見た目のかわいらしさに加え、実際に使える“塩入りぬいぐるみ”というユニークな仕様で、沖縄土産やギフトにもおすすめです。

サイズは約10cmの手のひらサイズで、バッグに付けて持ち歩くこともでき、日常のワンポイントとしても楽しめます。

■ 商品概要

※イメージ図

商品名：シーサーベア 沖縄の塩シママース

発売日：2026年1月7日

価格：1,650円（税込）

サイズ：約 幅100mm × 奥行120mm × 高さ100mm

■ 販売情報

シママース本舗 公式オンラインショップ

https://www.aoiumi-shop.jp/

■ シママース本舗について

シママース本舗は、沖縄の海の恵みを生かした塩づくりを行う製塩メーカーです。

沖縄の製塩業を復活させたパイオニアとして、沖縄ならではの価値が詰まった製品を展開しています。

「沖縄からおいしいの起点に」をスローガンに、沖縄の人々の暮らし、自然、風土と向き合いながら、塩づくりを起点としたものづくりを続けています。

■ 企業情報

会社名：株式会社青い海（シママース本舗）

所在地：沖縄県糸満市西崎町4丁目5番地の4

事業内容：食塩、混合香辛料、砂糖の製造・販売