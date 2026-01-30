入学・入園はママの手作り「はじめの一歩」

株式会社MY mama

今春から入園・入学を控えるご家庭に向けて、手芸用品のオンラインショップ「手作り工房MYmama（エムワイママ）」は、入学・入園準備に必要な生地・副資材を集約した特集ページを公開中。

レッスンバッグや上履き袋など、園や学校生活に欠かせないアイテムを「作る」という選択肢を、より身近に感じてもらうことを目的とした編集企画です。

特集ページURL

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/auc-my-mama/contents/nyuen-nyugaku/

■ 入学・入園準備は「1～3月」に集中

毎年、入学・入園準備に関連する手芸資材は1月～3月に購買が集中します。一方で、

『何をどれだけ買えばいいのか分からない』

『久しぶりにミシンを使うので不安』

『手作りは苦手...でも、子どもが喜ぶものを作ってあげたい!』

といった声も多く寄せられてきました。

そこで今回の特集では、「今、準備が必要なもの」をかんたんに一目で把握できるよう、編集視点で商品を整理しています。

■ キャラクター生地から定番素材までを集約

特集ページでは、

子どもに人気のキャラクター生地

レッスンバッグの表地として支持されるヌビやキルティング

ワンポイントに使えるワッペンや副資材

など、入学・入園準備に必要なアイテムを横断的に掲載。

複数の商品を探し回らなくても、目的に沿って選べる構成にしています。

■ 注目は「初心者向け 手作りキット」

中でも注目したいのが、入園・入学向けの手作りキットです。

「何を買えばいいか分からない」

「材料が余ってしまったら勿体ない」

「ミシンを使うのは何年ぶり…」

そんな不安を持つ方でも挑戦しやすいよう、直線縫いだけで作れるかんたん設計で

作り切りの材料がセットされているので経済的。

さらに、手作り初心者でも分かりやすいレシピ（説明書）付き。

届いたその日から作り始められます。

■ 必須アイテム5点が作れる

このキット1つで、以下の幼稚園・小学校生活に必要なアイテム5点を制作できます。

レッスンバッグ／ 上履き袋

体操着袋

コップ入れ

ナフキン

生地は19デザイン、副資材は8カラーから自由に組み合わせ可能。

おすすめの組み合わせを写真付きで紹介しているため、「センスに自信がない」という方でも迷わず選べます。

レッスンバッグ・上履き袋は丈夫な裏地付き仕立て、

体操着袋・コップ入れ・ナフキンは扱いやすい1枚仕立てにするなど、使い勝手にも配慮しています。

■ 商品詳細

商品名：選べる！入園入学グッズ5点作れる手作りキット おまけ付き

価格：税込2,999円／キャラクター生地 税込3,980円

■商品ページURL：

手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/2555/

■ 楽天市場ランキング1位を獲得

本商品は、楽天市場の

「手芸材料セットランキング（期間：リアルタイム）」で1位を獲得。

「入学・入園準備の困りごとを解決する商品」として、多くの家庭に選ばれています。

生地・副資材を自由に選べる設計は、幅広い仕入れを行う手芸店ならではの強みです。

■ “作れる”を後押しする手作り工房MYmamaのキット展開

手作り工房MYmamaでは、材料だけでなく、

開発担当者が自ら作成した

「レシピ（説明書）」および「作り方動画」

をセットにした「手作りキット」を多数展開しています。

★5段階によるレベル表記を設けることで、ご自身の経験や自信の度合いに合わせて選べる点も、迷わず購入できると好評です。

開発者やスタッフ自身も子育て世代が多く、実体験をもとにした、生活に根付いた提案を行っています。

入学・入園という節目の準備を、

「買う」だけでなく「作る」選択肢へ。

手作り工房MYmamaは、これからも“迷わず始められるものづくり”を提案していきます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり現在に至ります。

楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/

ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051

Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）

https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画製造販売