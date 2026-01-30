走行中ワイヤレス給電スタートアップの株式会社パワーウェーブに出資

三菱UFJキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小島 拓朗）は、当社が運営するファンド（三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合）より、株式会社パワーウェーブ（以下、「パワーウェーブ」）に出資したことをお知らせいたします。

パワーウェーブについて

パワーウェーブは、「電界結合方式」による独自のワイヤレス給電システムを開発する豊橋技術科学大学発のスタートアップです。床や道路からEVやロボットへ非接触で給電することで、充電作業そのものを不要にする次世代インフラの実現を目指しています。走行中給電が可能な広範囲ワイヤレス給電技術を強みとし、AGV・AMRなどが稼働を止めることなく利用できる給電環境を提供することで、工場や物流現場の省人化・生産性向上に貢献します。現在は製品開発や量産体制の構築を進めるとともに、高速走行EVへの連続無線給電に関する実証実験にも参加しています。

出資背景

パワーウェーブは、電界結合方式により大電力を安定的かつ安全に送電可能とする独自技術を強みとして、モビリティやロボティクス領域における「走行中給電」という新たな価値創出に挑戦しているスタートアップです。これまでに、公共空間におけるマイクロモビリティへの給電実証や、工場内で稼働するAGV／AMRなどの無人搬送車へのワイヤレス給電実証に成功するなど、実運用を見据えた検証を着実に積み重ねてきました。パワーウェーブは、多様な応用可能性を有する中で、まずは実現性の高い産業用途にフォーカスし、製品仕様の具体化や量産準備、パートナー企業との連携を段階的に進めています。こうした堅実な事業展開と明確な経営戦略を高く評価し、この度出資をさせていただきました。今回の資金調達を契機に、AGV・AMRをはじめとする自動化領域での社会実装が一層進むとともに、将来的にはマイクロモビリティやEVの走行中給電といった次世代インフラへの応用にも展開していくことが期待されます。当社としても、MUFGグループのネットワークや知見を活かしながら、パワーウェーブが目指す「充電という概念のない社会」の実現に向けて支援してまいります。

【パワーウェーブ 概要】

会社名：株式会社パワーウェーブ

所在地：愛知県豊橋市下五井町茶屋前24番地

代表者：代表取締役CEO 種田憲人、代表取締役CTO 阿部晋士

設 立：2021年3月

事業内容 ：電界結合方式による停車中・走行中ワイヤレス給電ユニットの開発、製造、販売

U R L ：https://powerwave.co.jp

【三菱UFJキャピタル株式会社について】

三菱UFJキャピタルは、1974年に設立以来、三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルとして業界をリードするノウハウを提供し、幅広い業種に対する投資を行っています。IPOを実現されたお客さまは、幅広い業種にわたり約930社と、業界トップクラスの実績を有しています。

◆会社概要

会社名：三菱UFJキャピタル株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル7F

代表者：代表取締役社長 小島 拓朗

設 立：1974年8月1日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

U R L ：https://www.mucap.co.jp/

◆三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合について

無限責任組合員：三菱UFJキャピタル株式会社

出資者：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル株式会社

設 立：2025年4月1日

ファンド総額：300億円