【新登場】“パケ買い不可避”！chapcoの大人気うさぎモチーフメイクアイテム第二弾が登場！

D-DRIVE株式会社

D-DRIVE株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：小笠原澄江）は、アミューズメント専用コスメブランド「chapco（チャプコ）」より、うさぎシリーズの第二弾を2026年2月13日にリリースいたします。

第一弾で話題を集めた“キュートすぎる世界観”がさらにパワーアップ。今回もゲームで手に入れる“レア感”と“かわいさ”を追求した限定アイテムとなっています。

きらめくパッケージはパケ買い必至のかわいさ！

■「chapco（チャプコ）」とは？

「Chapco」は、トレンド感と遊び心を大切にしたコスメブランド。

日常にちょっとしたワクワクを提供するブランドです。

「クレーンゲームでしか手に入らない」ことが最大の特徴。若年層を中心に“レアでかわいい”を求めるユーザーの間で大きな話題となっています。

■第二弾も“うさぎモチーフ”が主役！

前作に引き続き、第二弾も「うさぎ」モチーフのデザインを採用。

キラキラとした愛らしさをまとったパッケージは、まさにパケ買い必至の仕上がり。

手に取るだけで気分が上がるビジュアルと、チャーミングな色使いで、自分へのご褒美にもぴったりです。

ツートーンで濃淡を楽しめる！気分に合わせてお気に入りのカラーをチョイス！

■ここでしか手に入らない、特別な体験を

今回の新作も全国のアミューズメントスポット限定で登場。

プライズ商品（クレーンゲーム景品）として展開されるため、お店では絶対に買えない“非売品コスメ”です。

ゲットできた人だけが楽しめる、特別感あふれるメイク体験をお届けします。

■商品概要

・ ブランド名：chapco（チャプコ）

・ 商品名：Chapcoうさぎシリーズチーク

・ 発売日：2026年2月13日（予定）

・ 展開場所：全国のアミューズメント施設（一部店舗を除く）

・ 販売形態：プライズ専用（非売品）

全国のクレーンゲームでGETできます！