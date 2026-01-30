【新登場】“パケ買い不可避”！chapcoの大人気うさぎモチーフメイクアイテム第二弾が登場！
D-DRIVE株式会社
きらめくパッケージはパケ買い必至のかわいさ！
ツートーンで濃淡を楽しめる！気分に合わせてお気に入りのカラーをチョイス！
全国のクレーンゲームでGETできます！
D-DRIVE株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：小笠原澄江）は、アミューズメント専用コスメブランド「chapco（チャプコ）」より、うさぎシリーズの第二弾を2026年2月13日にリリースいたします。
第一弾で話題を集めた“キュートすぎる世界観”がさらにパワーアップ。今回もゲームで手に入れる“レア感”と“かわいさ”を追求した限定アイテムとなっています。
■「chapco（チャプコ）」とは？
「Chapco」は、トレンド感と遊び心を大切にしたコスメブランド。
日常にちょっとしたワクワクを提供するブランドです。
「クレーンゲームでしか手に入らない」ことが最大の特徴。若年層を中心に“レアでかわいい”を求めるユーザーの間で大きな話題となっています。
■第二弾も“うさぎモチーフ”が主役！
前作に引き続き、第二弾も「うさぎ」モチーフのデザインを採用。
キラキラとした愛らしさをまとったパッケージは、まさにパケ買い必至の仕上がり。
手に取るだけで気分が上がるビジュアルと、チャーミングな色使いで、自分へのご褒美にもぴったりです。
■ここでしか手に入らない、特別な体験を
今回の新作も全国のアミューズメントスポット限定で登場。
プライズ商品（クレーンゲーム景品）として展開されるため、お店では絶対に買えない“非売品コスメ”です。
ゲットできた人だけが楽しめる、特別感あふれるメイク体験をお届けします。
■商品概要
・ ブランド名：chapco（チャプコ）
・ 商品名：Chapcoうさぎシリーズチーク
・ 発売日：2026年2月13日（予定）
・ 展開場所：全国のアミューズメント施設（一部店舗を除く）
・ 販売形態：プライズ専用（非売品）
