Final Aim、元ローランド・ベルガー グローバル共同代表、現きづきアーキテクト 取締役会長の長島聡氏よりプレシリーズAラウンドで資金調達

株式会社 Final Aim

株式会社Final Aim（本社：米国デラウェア州 ／ 代表取締役社長：朝倉雅文、取締役：横井康秀、以下 Final Aim）は、株式会社ローランド・ベルガーの代表取締役社長、Roland Berger GmbHの共同代表を歴任した、きづきアーキテクト株式会社 取締役会長の長島聡氏より、プレシリーズAラウンドにおける資金調達を実施したことをお知らせいたします。

長島氏は、同時に、弊社の製造業領域のビジネスアドバイザーに就任決定いたしました。

今回の資金調達とアドバイザー就任を通じ、Final Aimは、デザインや製造業をはじめとするクリエイティブ産業において、生成AIの活用と知財保護を両立できるよう、事業展開を加速してまいります。





長島氏は、早稲田大学理工学研究科博士課程修了後、同大学理工学部助手を経て、1996年に欧州系最大級の戦略コンサルティングファームであるRoland Berger GmbHの日本法人、株式会社ローランド・ベルガーに参画。

自動車をはじめとする製造業を中心に500件以上のプロジェクトを手がけ、日本法人代表取締役社長、グローバル共同代表を歴任し、約25年間同社で活躍されました。

2020年、きづきアーキテクト株式会社を創業（現・取締役会長）。新規事業創出や、ものづくり・文化を軸とした価値創造に取り組む一方で、経済産業省産業構造審議会委員、慶應義塾大学大学院SDM特任教授、由紀ホールディングスおよびソミックトランスフォーメーション社外取締役、ファクトリーサイエンティスト協会理事などを兼務され、IoT/DX、モビリティ、製造業変革分野での講演・著書も多数あります。





■ 長島聡氏のコメント

お二方とはFinal Aim創業前からのお付き合いです。出会った時から最先端を切り開き、ぐんぐんと前に進んでいく二人の姿を何度も拝見させていただいてまいりました。「製造業を元気に、働き甲斐に溢れる場所に」という私の歩む道にも様々な刺激をいただいております。お二方、そしてFinal Aimのさらなる飛躍を確信しております。私もできる限りの貢献をさせていただきたいと思っております。





■ Final Aim Co-Founder & CEO 朝倉雅文のコメント

シードラウンドに続き、プレシリーズAラウンドでも長島様にFinal Aimへ出資いただいたことを大変嬉しく思います。今回、Final Aimへは出資者としてだけでなく製造業領域のアドバイザーとしても就任いただきました。前職のAI×3Dプリンターのスタートアップの際にもアドバイザーを務めていただいており、長島様の製造業領域における知見は常に勉強させていただくことばかりです。長島様の参画により、Final Aimはさらに製造業領域の事業も成長させてまいります。



■ Final Aim Co-Founder & CDO 横井康秀のコメント

長島様をアドバイザーとしてお迎えし、大変光栄に思います。生成AI時代のデザイン・クリエイティブ産業において、知財保護と権利管理の課題解決は弊社の最重要ミッションです。製造業の変革をリードされた長島様の卓越した知見と共に、持続可能な知財エコシステムの構築を加速してまいります。





■ Final Aimについて

Final Aimは、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」を提供しています。2022年4月に米国に本社を設立し、同年9月にはシリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択。そのプログラム内で、23年2月に「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また、同年6月には北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学が共催する「Japan - US Innovation Awards」において「Innovation Showcase」を受賞しました。さらに、エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されています。24年10月には、Autodesk社がSan Diegoで主催する世界中から12,000人以上が集まる最大級のカンファレンス「Autodesk University」において、同社CEO Andrew Anagnost氏の基調講演で弊社が紹介されました。2025年NVIDIA社がSan Joseで主催する「NVIDIA GTC2025」で開催される「DesignAI Live」に登壇するなど、グローバルでの評価と実績を積み重ねています。

社名：株式会社Final Aim（Final Aim, Inc.）

所在地：米国・デラウェア州 ／ 日本・東京都

創業者：代表取締役社長 朝倉 雅文 ／ 取締役 横井 康秀

事業内容：デザイン・デジタル製造分野における、生成AI活用時の知的財産権課題の解決支援

ウェブサイト：https://final-aim.com