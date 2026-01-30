OpenStreetが日本経済新聞社「NEXTユニコーン調査」に選出

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、日本経済新聞社が1月19日に発表した「2025年度 NEXTユニコーン調査」において、未上場スタートアップの一社として選出されたことをお知らせします。

日本経済新聞社の「NEXTユニコーン調査」は2017年に開始し、登記簿情報、各社やスタートアップ支援に携わる有識者への取材も踏まえて独自に推計している調査です。今回は推計企業価値50億円以上でおおむね創業20年以内の101社を選出しており、OpenStreetは推計企業価値116億円で50位にランクインしました。

「2025年度 NEXTユニコーン調査」の結果はこちらをご確認ください。

2025年度 NEXTユニコーン調査 :https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/dataset/2025/list?about=true

OpenStreetは2025年4月に東急株式会社と資本業務提携(※1)と、コーポレートベンチャーキャピタルファンド「阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合」からの資金調達(※2)実施を発表しました。さらに10月には、シリーズEエクステンションラウンドで資金調達(※3)を実施し、地方金融機関との連携強化を通じて、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のサービス展開エリアの拡大を進めています。

※1 東急とOpenStreetが資本業務提携

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000113324.html

※2 コーポレートベンチャーキャピタルファンド「阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合」から資金調達を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000113324.html

※3 シリーズEエクステンションラウンドで資金調達を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000113324.html

引き続きOpenStreetは、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のプラットフォームと、データ活用力を強みに、自治体や地域企業との連携を深め、全国どこでも持続可能で拡張性の高いモビリティインフラの形成を目指します。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記の URL よりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLING ホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLING アプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/