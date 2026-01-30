【vol.23未来ワークふくしま移住セミナー】震災から15年、福島12市町村で「ワクワクする明日」に出会った人々の物語

＃未来ワークふくしま移住セミナーについて

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構未来ワークふくしま移住セミナーvol.23

ふくしま12市町村移住支援センター（ https://mirai-work.life/ ）は、福島12市町村（※１）で働くこと、生活すること、チャレンジすることを検討されている方に向けた、移住セミナーを令和７年度は全５回開催しています。

今春で震災から15年を迎え、着実に復興を続ける福島12市町村では、自然と共にある暮らしや充実した支援制度により、新たな一歩を踏み出しやすい環境が整いつつあります。本セミナーでは、現地の魅力を知っていただき、移住を検討するうえで役立つ情報をお届けします。

本セミナーでは、実際にふくしま12市町村へ移住し、地域で働き・暮らすゲストを迎え、

移住を決めた背景、移住後の生活や仕事、地域との関わりについて、具体的な事例を交えて紹介します。

移住に関心のある首都圏在住者を中心に、会場およびオンラインで広く参加を募ります。

※「福島12市町村」は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の

対象となった市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を指します。

＃「未来の私へ、ワクワクする明日がある、ふくしま12市町村の暮らし」

第23回目となる今回のテーマは、「ワクワクする明日」です。

移住に伴う不安や課題だけでなく、暮らしや働き方の変化によって生まれた新たな価値観や可能性に焦点を当て、移住者自身の言葉でふくしま12市町村でのリアルな日常を伝えます。

前半では、ゲストによる活動紹介およびトークセッションを実施。

後半では、移住希望者が直接質問できる座談会や、移住・仕事・起業に関する個別相談会を行います。

＃多様な雇用形態のゲストによるプログラム構成

当日は、福祉、アート、インフラ・スタートアップ分野で活動するゲストが登壇予定です。

・ 広野町：社会福祉法人勤務・サービス管理責任者

・ 葛尾村：アーティスト／カフェ運営・地域コーディネーター

・ 南相馬市：インフラ関連スタートアップ企業プロジェクト責任者

また、ふくしま12市町村で活動する学生団体も登壇し、若い世代の視点から地域の魅力や取り組みを紹介します。

＃移住・仕事・起業についてワンストップで相談ができます。

会場では、以下の相談・情報提供ブースを設置します。

・ 移住相談員による個別移住相談

・ ふくしま12市町村の最新求人情報の紹介

・ 起業支援金制度に関する相談

・ 各市町村の暮らしがわかる資料配布

移住を検討する上で必要な情報を、現地へ赴かずとも東京で一気に得られる構成となっています。

＃会場限定のコンテンツ・お土産など盛りだくさん！

イベント当日先着25名に公式アカウントフォロー＆「#未来ワークふくしま」のハッシュタグ投稿で「福島12市町村産の新米１キロ」をプレゼント！ また、会場参加者全員に浪江町産のエゴマを使用したスイーツ「えごまキャラメルパイサンド ～えごま香るサクサク食感のパイ～」をプレゼントします。

MCは「ぺんぎんナッツ」！

よしもと福島県住みます芸人「ぺんぎんナッツ」のお二人がMCを務めます。ゲストのお話を楽しく引き出し、会場全体を盛り上げます。

ライブ配信もあり、全国から参加可能

東京会場での実施に加えて、当日はオンラインでのライブ配信も行います。

遠方からでも気軽に参加できるため、福島への移住を検討し始めたばかりの方にもおすすめです。

＃ゲスト

■小椋 冬樹 さん

（広野町／社会福祉法人 友愛会 ワークセンターさくら サービス管理責任者）

1988年 福島県生まれ。福島県立富岡高等学校卒業後、株式会社一光（ガソリンスタンド）、その後社会福祉法人友愛会ワークセンターさくらに就職。

職業指導員を経て、現在サービス管理責任者として利用者一人ひとりに合った支援を考え、その人らしい生活ができるよう支援全体を調整する役割りを担う。

利用者さんやご家族の声に耳を傾け、寄り添う気持ちを大切にし日々職員や関係機関と連携し、安心・笑顔で過ごせる環境作りに努めている。

■大山 里奈 さん

（葛尾村／合同会社いること 代表／カフェしずくオーナー／Katsurao Collective コーディネーター）

〈プロフィール〉

アーティスト。葛尾村を拠点に、アートを通して人と地域をつなぐ活動を行う。

Katsurao Collectiveでは、村の自然や素材、暮らしの知恵を活かしたワークショップを、村民やアーティストとともに企画・運営。地域コーディネーターとして、村に滞在して活動するアーティストを支援する。

運営する「いること カフェしずく」では、村民と日々触れ合いながら人が集い語り合う場をひらき、暮らしを少しずつ試し、考えていく“暮らしの実験”を続けている。

■島内 道人 さん

（南相馬市／Zip Infrastructure株式会社 福島試験線PJ推進課 課長）

〈プロフィール〉

兵庫県神戸市出身。北海道大学在学中はアメリカンフットボール部に在籍。

新卒でJR東日本入社後、中央線グリーン車導入の推進に従事する。

その後、フォースタートアップス株式会社でスタートアップ企業の支援に従事後、Zip Infrastructure株式会社に入社。

現在は福島県南相馬市内に整備の福島試験線の責任者として、浜通り内をメインに活動している。

＃ふくしま12を応援する学生団体

今回は福島12市町村にご縁がある２つの学生団体から、日々の活動や若い世代からみた福島12市町村の魅力を語っていただきます。

＜まなびばならは（明治大学政治経済学部野澤ゼミナール）＞

2022年度より、福島県楢葉町において、町に愛着をもって継続的に関わる「愛着人口」の増加を目指して活動している。

その一環として、町民同士や町内外の人をつなぐアプリ「Relaha」を開発中。

町の情報が可視化されたアプリ内で、町民の身近な悩みや、企業・地域が抱える課題、気軽なお誘いを起点に多くの人がつながり、継続的な関係が生まれることを目指している。

活動の様子活動の様子

＜東京農業大学浪江町復興支援プロジェクト ＞

浪江町復興支援プロジェクトは東京農業大学、浪江町、株式会社舞台ファームが連携協定を締結して行う福島県浜通り地区の復興支援活動を行っている。

人材育成の視点で、『インターンシップ型農業・農村総合活性化戦略プロジェクト』として福島県沿岸地域の農業を支援する。

＃開催概要

［開催日］ 2026年2月21日(土)14:00-17:00(開場13:30)

（オンライン配信は14:00-15:30 入退出自由）

［会場］ グレイドパーク表参道(https://ga6c521.gorp.jp/)

〒107-0061 東京都港区北青山3-5-14 青山鈴木硝子ビル B1F

［アクセス］ 東京メトロ 銀座・半蔵門・千代田線 表参道駅 徒歩2分

東京メトロ 銀座線 外苑前駅 徒歩8分

東京メトロ 千代田・副都心線 明治神宮前駅 徒歩14分

JR 山手線 原宿駅 東口 徒歩18分

［開催形式］ ハイブリッド形式(会場参加とオンライン配信)

［定員］ 会場参加50名／オンライン参加 無制限

［申込方法］ こちらよりお申込みください(https://forms.gle/CLVvtPR5xGa7h89RA)

［イベントページ］ https://mirai-work.life/topics/16400/

［特設サイト］ https://miri-work.life/lp/seminar2025/

＃主催について

福島12市町村

※１：ふくしま12市町村移住支援センター(https://mirai-work.life/)は、福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった12市町村への移住・定住を促進するため、2021年7月1日に設置されました。広域連携が効果的な事業や12市町村による移住施策の支援等を行っています。

主催者：福島県、（公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構ふくしま１２市町村移住支援センター

協 力：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、飯舘村

※ふくしま12市町村移住支援センターは、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が福島県からの委託を受けて運営しています。

＃令和７年度 開催スケジュール

■2025年7月12日(土) 東京

Vol.19「ふくしま12チャレンジストーリー 私がこの場所を選んだワケ」

■2025年9月6日(土) 仙台

Vol.20「おひとりでも、ご家族でも！自分らしい暮らしが見つかるふくしま12」

■2025年11月21日(土) 東京

Vol.21「ふくしま12で自分らしい働き方Before After紹介」

■2026年1月17日(土) 大阪

Vol.22 「遠方からでも移住できました！私がふくしま12を好きになるまで」

■2026年2月21日(土) 東京

Vol.23「未来の私へ、ワクワクする明日がある、ふくしま12市町村の暮らし」

（※最新情報はホームページよりご確認ください）

＃お問い合わせ先

未来ワークふくしま移住セミナー2025事務局

TEL：024-572-6404（平日 10：00～17：00、年末年始を除く）

Mail：fukushima12-seminar@idatens.co.jp