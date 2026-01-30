イグニション・ポイント、PeopleXと「PeopleX AIロープレ」に関する協業を開始

イグニション・ポイント株式会社

事業創出やDX/AI支援に強みを持つイグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗 喬文）は、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：PeopleX社）と、PeopleX社が提供する対話型AIサービス「PeopleX AIロープレ」に関しパートナー契約を締結し、協業を開始したことをお知らせします。

■ 協業の背景・概要

PeopleX社は、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーです。対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。

このうち、「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。ロールプレイングの詳細は様々に設定することができ、例えば、実際の営業シーンや部下との対話のシーンを想定して、営業やマネジメントのスキルを身につけ向上させられる実践的なトレーニングを積むことが可能です。

この度、本サービスの紹介・導入支援を推進するため、両社でパートナーシップ形成を行うこととなりました。イグニション・ポイントのコンサルタントがクライアントのリスキリングや人材育成を支援する際、「PeopleX AIロープレ」のサービス紹介・導入支援を進めます。イグニション・ポイントの持つコンサルティング能力と豊富な知見、大企業ネットワークと、PeopleX社が開発を進める最先端のAI技術・サービスとをかけあわせ、AI時代における組織・人事変革の実現に貢献してまいります。

■ 両社コメント

株式会社PeopleX 代表取締役 CEO 橘 大地

この度の提携を心より嬉しく思います。「PeopleX AIロープレ」は、あらゆる場面に対応し能力開発を支援する革新的なソリューションです。イグニション・ポイント様におけるご支援との融合により、一層の価値を発揮することと期待しています。両社の強みを活かし、企業の人材育成・生産性向上に貢献できるよう、努めてまいります。

イグニション・ポイント株式会社 代表取締役社長 末宗 喬文

この度は、PeopleX様とのパートナーシップが実現したことを大変嬉しく思います。弊社は『イノベーションとテクノロジーで日本をゆたかにする』をビジョンに掲げ、AIをはじめとする最先端テクノロジーの実装力を強みに、数多くのクライアントの変革を支援してまいりました。本提携により、PeopleX様が持つ優れたソリューションと弊社のコンサルティングを融合させることで、日本企業の喫緊の課題である組織変革・人材育成の加速に、より一層貢献してまいる所存です。

■ 「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結にはPeopleX社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■ 株式会社PeopleX概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト ： https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接） ： https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング） ： https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY） ： https://hrlibrary.jp/

■ イグニション・ポイント株式会社概要

イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出/共創を行うイノベーションファームです。イノベーションとテクノロジーで日本の再興に貢献するため、新事業創出やDX/AI支援を強みに、コンサルティング/イノベーション/インベストメントの事業を展開しています。

所 在 地 ： 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立 ： 2014年6月4日

代 表 者 ： 末宗 喬文

事業内容：

コンサルティング事業 ： 新規事業やDXを中心としたコンサルティング

イノベーション事業 ： 企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

インベストメント事業 ： スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL ： https://www.ignitionpoint-inc.com