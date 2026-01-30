デザイナーの働き方に関する実態・意識調査を実施

株式会社JDN

デザイン関連の仕事に特化した求人情報サイト「デザインのお仕事(https://jobs.japandesign.ne.jp/)」を運営する株式会社JDN（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：朝田賢治）は、2025年12月25日（木）～2026年1月1日（木）の8日間、デザイン関連職として働く20歳～69歳の279人を対象に、「働き方に関する実態・意識調査」を実施いたしました。

【調査背景】

生成AIの普及や働き方の多様化により、デザイン業界が大きな転換期を迎える中、現場のキャリア観や本音を可視化するために本調査を実施いたしました。この調査結果を公開することで、デザイナーが持続的に活躍できる環境を整えるとともに、企業との最適なマッチングの促進を目指します。

【調査結果サマリー】

■【価値観が逆転】若手は「報酬」、シニアは「やりがい」

長く働き続けるために重視する要素は、年齢とともに変化することが分かりました。20代～40代では約半数が「給与水準」を重視する傾向が見られます。一方、50代以降では重心が変化し、60代以上では80.0%が「仕事のやりがい」を重視しています。

■【AI変革への感度】50代デザイナーの半数が「役割の激変」を予感

AIがもたらす働き方や役割への影響について、50代の46.9%が「大きく変わる」と回答し、20代（24.7%）を大きく上回りました。長年の経験を持つ層ほど、構造変化への緊張感が高まっている可能性が示されました。

■【スキル習得】若手は「SNS・動画」で効率化、ベテランは「現場」で試行錯誤

新しいデザインツールやスキルの学び方には世代差が見られ、20代～30代では4割以上がSNSや動画を主要な学習ソースとして活用する傾向がある一方、50代以上では業務を通じて試行錯誤しながら学ぶスタイルが比較的多く見られます。

■【40代のハイブリッド志向】「転職はせず、副業に意欲」ミドル層のリアル

40代では「転職は考えていない」層が3割を超え、定着傾向が見られる一方で、副業への関心は62.7%と全世代で最も高い結果となりました。安定を維持しながら活動領域の拡大を志向する姿がうかがえます。社内での安定した立場に加え、副業などの社外活動を許容する環境づくりが重要なポイントとなりそうです。

【調査結果】

■Q1. ご自身が長く働き続けるために重要だと思う要素をすべて選んでください。

複数回答（n＝279）

長く働き続けるための要素として、40代までは約半数が「給与水準」を重視し経済的基盤を求めますが、年齢と共に「仕事のやりがい」への意識が向上します 。60代以上では80.0%がやりがいを重視し、給与（20.0%）を大きく上回る結果となりました 。世代間で働く動機が報酬から自己実現へと鮮明に移り変わる実態が浮き彫りとなりました。また、30代・40代では「人間関係（チーム・上司）」、20代～40代では「勤務時間の柔軟性」を重視する傾向が見られます。60代以上では「スキルを活かせる環境」が高く、経験を発揮できる場を求める姿勢がうかがえます。

■Q2. AIの普及によって、働き方やデザイナーの役割はどの程度変わると思いますか。

単数回答（n＝279）

AIの普及による働き方や役割の変化について、全体の57.7%が「変わる」と予想しています。中でも50代は「大きく変わる」との回答が46.9%に達し全世代で最多となりました。20代（24.7%）とは倍近い開きがあり、自身の職能が再定義される可能性を注視するベテラン層の緊張感がうかがえます。一方、若年層はAIをすでに環境の一部として捉え、変化を前提に柔軟に対応している可能性が示されました。

■Q3. AIの普及でどのように働き方やデザイナーの役割が変わると考えますか。

自由回答（n＝145）

★【役割の変化】「制作」から「選択・監修」へ

制作の実務をAIが代行することで、デザイナーの役割がより上流工程や判断業務にシフトするという意見がありました。

・制作はAIでできるようになるため、デザイナーの役割はディレクションの側面が大きくなる（30代）

・AIが提供するプランを検討し、どう活かしていくのか考えて行く必要がある（60代）

・デザインだけでなくマーケティングや企画の上流工程に食い込む必要がある（30代）

・AIに望んだものを作らせるための指示力やコントロールスキルを新たに求められそう（30代）

★【生産性の向上】圧倒的な「時短」と「試行回数」の最大化

リサーチやラフ作成、素材探しといった時間のかかるプロセスが効率化されることへのポジティブな反応がありました。

・企画書の制作時間の削減、ラフデザイン案の提案数が増やせる（60代）

・クライアントに合った素材を探さなくても生成できるため、探す時間の短縮になる（40代）

・クライアントの要望にもっと寄り添える回答または提案がよりしやすくなる（30代）

・アイデアを生み出す時間よりも実現するために工夫検討する時間が増えると思う（30代）

★【市場の二極化】デザイナーの「参入障壁の低下」による専門性の再定義

「誰でも作れる」ようになることで、単なる作業としてのデザインの価値が下がり、真の専門性が問われるという声がありました。

・スキルがなくてもデザイナーを名乗るフリーランスが増えそう（40代）

・誰でも簡単にデザイン出来るだろうから、仕事としては減ると思う。また、支払われる金額も減ると思う（50代）

・粗製濫造になり、ハイクラスと二極化が進む（50代）

・誰でもできることが増えるため、専門的な知識や経験こそがより深く求められる時代になると思う（30代）

■Q4. 新しいデザインツールやスキルについて、現在どのような方法で学んでいますか。

複数回答（n＝279）

新しい技術やスキルの習得方法に、世代間のデジタルシフトが鮮明に現れました。20代の38.4%、30代の43.0%が「SNS・YouTubeなどの動画／Web記事」を主要な学習手段として活用しています。一方、50代以上では56.2%が「業務を通じた試行錯誤」を重視しており、世代に応じた学習環境が組織のスキルアップを加速させる鍵となりそうです。

■Q5.現在の転職意向について教えてください。

単数回答（n＝279）

現在の転職意向は、年齢が上がるにつれて「定着」へと移行する傾向が見られます。40代では「まったく考えていない」層が33.9%に達し、20代（20.5%）を上回るなど、腰を据えて働こうとする意識が高まっています。一方で、40代は「条件が合えばすぐにでも転職したい」と回答した割合が16.9%と全世代で最も高く、20代（11.0%）や30代（8.0%）を上回りました。安定を重視しつつも、より良い条件には関心を示す傾向がうかがえます。

■Q6.副業に興味はありますか。

単数回答（n＝279）

副業への関心は全体で5割を超え、デザイナーの間で副業に対する関心の高さがうかがえます。「やや興味がある」という回答は40代（42.4%）が全世代で最も高い結果となりました。40代は現職への定着志向が比較的高い一方で、副業を通じたキャリアの広がりに潜在的な関心を持つ層が厚い様子が読み取れます。一方、60代以上では4割が「全く興味がない」と回答しており、世代間で意識の差が見られました。

【調査概要】

■調査対象：全国の20歳から69歳のデザイン関連職として働く有職者

■調査期間：2025年12月25日（木）～2026年1月1日（木）の8日間

■サンプル数：279人

■調査方法：Webアンケート調査

【株式会社JDN 運営メディアについて】

https://www.japandesign.ne.jp/デザイン情報サイト「JDN」(https://www.japandesign.ne.jp/)

1997年の開設以来、「デザイン」をキーワードに、国内外の最新情報や、注目のデザイナー紹介、インタビュー、イベント情報など、幅広い角度からデザインに関する情報を発信しています。

https://compe.japandesign.ne.jp/コンテスト情報サイト「登竜門」(https://compe.japandesign.ne.jp/)

日本から参加できるコンテストを年間2,000件以上紹介する日本最大級の情報サイトです。読者には最新のコンテスト情報を、主催・広報担当者には質の高い情報発信の場を提供し、両者をつなぐ存在を目指しています。

https://jobs.japandesign.ne.jp/求人サイト「デザインのお仕事」(https://jobs.japandesign.ne.jp/)

「JDN」創刊当初からの求人情報コーナーを独立させ、2002年に開始した求人サイトです。グラフィック、プロダクト、建築、空間・ディスプレイ、Web、ファッションなど、デザイン・クリエイティブ分野の求人をこれまでに1万件以上紹介しています。

https://skhole.japandesign.ne.jp/学び×デザイン情報サイト「Skhole by JDN」(https://skhole.japandesign.ne.jp/)

「学びたい」という意欲をもつすべての世代に向けて「学び×デザイン・クリエイティブ」の情報を発信しています。新しい学びに出会い、自分自身の可能性を広げられるプラットフォームを目指しています。

【株式会社JDNについて】

株式会社JDNは、“デザインとビジネスを情報で結び、人と社会に笑顔と元気を拡げていく”をビジョンに掲げ、メディア事業とコンテスト事業を通じて顧客ビジネスの成功に寄与することで社会に貢献します。

