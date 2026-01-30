“体験”を贈る、新しいギフトの形。“空”のボトルを添えた「ギフトチケットボックス」2026年1月31日（土）より全店舗で店頭販売開始

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイ オンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、これまでオンラインショップ限定で販売していた「ギフトチケットボックス」を、2026年1月31日（土）より全国のMY ONLY FRAGRANCE全店舗にて店頭販売開始いたします。

本ギフトは、“空のフレグランスボトル”と、“店頭で香りを創る体験チケット”を組み合わせた二段階で完成するギフトです。手元に届いた瞬間に加えて、大切な人が自分だけの香りを選び、完成へと向かう時間までも贈る--。香りを「選ぶ」だけでなく「記憶を紡ぐ体験」として届ける、新しいギフトの形をご提案します。

■迷いやすい“香りの贈り物”を、最高の思い出に変える

「相手の好みの香りが分からない」「香りを贈りたいけれど外したくない」、香りのギフトにはそんな迷いがつきもので、ハードルが高いとも言われます。

MY ONLY FRAGRANCEはその不安を「一緒に香りを創る楽しみ」へと変えたいと考えました。

そこで、私たちがご提案するのは、あえて“中身を贈らない”という選択。受け取った方が、自分で香りを選ぶことで、好みを外す心配がなく、よりパーソナルで心のこもった贈り物になります。

■ボトルに宿る「想い」と、店舗で吹き込まれる「香り」

ギフトボックスを開けると現れるのは、凛とした輝きを放つ「空のボトル」。

贈る方がボトルに想いを込め、受け取った方が店舗でそのボトルを満たし、一本のフレグランスが完成します。完成までのプロセスそのものが、大切な人への贈り物となるギフトです。これまで販売していたオンラインでの反響を受け、いよいよ店頭でも実物のボトルを手に取りながら選べるようになります。

＜贈る方の手元でできること＞

キャップの色を選ぶ：ゴールドまたはシルバーから選択可能。贈る相手のイメージに合わせて、さりげなく個性を添えられます。

フレグランスネームを刻む：最大15文字で命名して言葉の贈り物に。贈る方が名付けるのはもちろん、あえて空欄にして「贈る相手自身に名付けてもらう」という余白を贈ることもできます。

＜受け取った方が店舗でできること＞

店舗で完成させる：ボトルとチケットをMY ONLY FRAGRANCEの店舗へお持ちいただき、プロのアドバイザーとともに、1億1043万通り以上の組み合わせから“私だけの香り”を調合。その場でボトルへ詰めて完成します。

■商品概要

商品名：ギフトチケットボックス

店頭発売日：2026年1月31日（土）

価格：7,000円（税込）

販売場所：全国のMY ONLY FRAGRANCE店舗、公式オンラインショップ

セット内容：ボトル（空容器）／専用ギフトボックス（MY ONLY FRAGRANCEでは初めてご用意する角が丸いボックス）／体験チケット

選択項目：キャップ（ゴールド／シルバー）／フレグランスネーム

フレグランスネーム：15文字まで指定可能（空欄も可）

体験実施店舗：全国のMY ONLY FRAGRANCE店舗

体験所要時間：約30分

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■ 株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日 代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/