「第3回高校生 静岡県産野菜を使った餃子レシピコンテスト」学校で製作したドライトマトを使用したレシピで、県立田方農業高等学校の八賀さんが大賞を受賞

静岡県の健康課題である脳血管疾患の予防と県民の健康寿命延伸を目指し、野菜摂取の大切さを広く届けるとともに、地域の若い世代による社会課題解決への挑戦を後押しするため、株式会社にしはらグループ(本社三島市 西原洋平社長)は、静岡県・静岡県教育委員会の後援で「第3回高校生 静岡県産野菜を使った餃子レシピコンテスト」を開催し、2025年12月7日(日)に最終審査会を行った結果、県立田方農業高等学校の八賀さんが大賞を受賞しました。

大賞を受賞した八賀さん（左）とプレゼンの様子（右）





「高校生 静岡県産野菜を使った餃子レシピコンテスト」は静岡県内の高校生を対象に、「野菜マシマシプロジェクト」の理念のもとに、地域の高校生の視点からの地域社会の課題解決に取り組む支援を目的として、静岡県・教育委員会の後援で3年前から株式会社にしはらグループ（本社三島市 西原洋平社長）が開催しています。

静岡県の健康課題として挙げられているのは、脳内出血を始めとする脳血管疾患（全国平均に対して116.8％）。介護が必要となった主な原因の中でも第2位、19％を占めています。

静岡県では、脳血管疾患への予防的アプローチとして野菜に多く含まれる「カリウム」が、余分なナトリウムを体の外へ排出する手助けをしてくれる点に改めて着目、

県の取り組みとして産学官連携による野菜摂取量の増加を目指す「野菜マシマシプロジェクト」を令和4年度から始めました。

プロジェクトの第一弾はにしはらグループと静岡県、静岡県立大学、静岡社会健康医学大学院大学、NPOサプライズが協力して野菜餃子を開発。

本コンテストはその取り組みをさらに発展させ、次世代を担う高校生が地域の健康課題を自分ごととして捉え、静岡県産野菜の魅力と価値を食を通じて発信する機会を創出することで、持続可能な地域社会づくりにつなげることを目的として開催されました。

レシピコンテストは、8月31日（やさいの日）にスタート、10月末の締め切りまでに県内の高校生から137件のレシピ応募があり、4チームが一次審査を通過しました。

最終審査会では、4チームの高校生が静岡ガスショールーム エネリアに集まり、考案したレシピを実際に調理して審査員にプレゼンテーションや試食をしてもらい、

静岡県立田方農業高等学校 八賀さんの「自家製ドライトマトとバジル香る、うまみコンボ餃子」が大賞に輝きました。

なお、入賞作品のレシピは今後にしはらグループ、JA産直市、道の駅などでの販売を予定しています。



・受賞作品一覧



大賞：「自家製ドライトマトとバジル香る。うまみコンボ餃子。」

・ 八賀 天美様（静岡県立田方農業高等学校 2年）

八賀さんのレシピは、キャベツ、セロリなどの箱根西麓三島野菜や函南トマト、バジルなど、多数の県産野菜を使用し、おいしく食べながらしっかり栄養が取れる点が特徴です。農業高校だからこそ出来る、校内の設備で作る自家製のドライトマトを使用し、リコピンの吸収率を高めるためにオリーブオイルを使用するなど、栄養学的な知識に基づいた工夫が高く評価されました。

【審査員評価】八賀さんが5種類のレシピを試作し、調理方法（焼き方）も工夫した努力、そして「企画がしっかりしているから、県内産の野菜を生かして、食材一つ一つをおいしく食べていることが実感できる」、「ありそうでない、ちょっとイタリアの餃子」のようで、健康につながっているという点が素晴らしかったです。

準大賞：「和の旨味溢れる～三葉を楽しむジューシー餃子～」

・ 堀江來叶様・一重りん様・石塚紀春様・鈴木大山様・横山愛様（静岡県立下田高等学校 南伊豆分校 スマート農業班 3年）

静岡県立下田高等学校 南伊豆分校は、ミツバやタケノコを使い、和の旨味と香りを際立たせたこのレシピで、2年連続の受賞となりました。彼らの餃子は、ヘルシーな鶏肉を使用しつつ、ゼラチンを一緒に練り込むことでジューシーさを保ち、特有の爽やかな香りとシャキシャキな食感を両立させた点が大きな魅力です。

【審査員評価】「鶏肉を使った餃子でパサパサしがちなところを、ゼラチンを使って旨味と水分をしっかり保つ工夫をしていた」点を特に評価し、そのバランスが「一番美味しくなるよう」に調整していただきました。素晴らしかったです。

入賞◆「爽やかなセロリとレモン餃子」

・ 大岩由依様（静岡県立榛原高等学校 3年）

大岩さんは、自身の地域（静岡県）が抱える高血圧や脳疾患の課題に着目し、地域の遊休茶園を活用して栽培されている「波乗りレモン」とセロリを組み合わせました。レモンの皮の香りや酸味、セロリの食感を楽しめ、レモンによる減塩促進を狙った工夫がされています。

【審査員評価】 審査員からは、「どちらかと言うと餃子というよりかは一品のおつまみとしてとても質が高い」「お酒と一緒に飲みたい」「かなり食べたことがない」味わいであり「食材への考えられた思いが伝わってくるような素晴らしいチャレンジ」と感じました。

入賞◆「クリームチーズとわさび餃子」

・ 宮崎舞音様（静岡県立藤枝北高等学校 3年）

宮崎さんのレシピは、静岡県産のわさび菜をたっぷり使い、肉なしでも旨味が出るようにクリームチーズを合わせた洋風の餃子です。わさび菜の辛味とクリームチーズのまろやかさが合わさり、重くなく食べやすいよう工夫されています。

【審査員評価】 審査員は、「クリームチーズとあの癖のある葉っぱのバランスだったり、ゆずを使った爽やかなたれと合わさった時のバランスが良かった」、「癖がなくいくらでも食べられてしまう」「餃子として本当に完成度の高い美味しいお料理になった」と感じました。



審査員紹介



審査員一覧

・静岡県健康福祉部健康局健康政策課長 鈴木和幸 様

・特定非営利活動法人NPOサプライズ 飯倉清太様

・JAふじ伊豆 営農販売部 特販課 係長 外岡賢大様

・野菜ソムリエプロ 天野友江様

・株式会社にしはらグループ 代表 西原洋平

審査委員長の飯倉清太先生審査の様子

後援 静岡県、静岡県教育委員会

主催 株式会社にしはらグループ

ご協力 NPOサプライズ様、JAふじ伊豆様、静岡ガス株式会社様

入賞作品の第一弾は、「爽やかなセロリとレモン餃子」が「波乗りレモン」とのコラボ餃子として2月の牧之原市のイベントにて試験販売を予定しています。

食材もご提供いただいた「波乗りレモン」部会の皆様