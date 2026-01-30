カンタス航空、需要拡大を受け札幌 (新千歳)ーシドニー線を増便

カンタスエアーウェイズリミテッドシドニー上空を飛行するカンタス航空A330-200型機

【2026年1月30日】カンタス航空（本社：シドニー、CEO ヴァネッサ・ハドソン）は、現在運航中の札幌 (新千歳)ーシドニー路線における今シーズンの好調な実績と高い需要を受け、2026/2027シーズンは同路線の運航便数を週3便から最大週5便へ増便します。

この増便により、札幌 (新千歳)ーシドニー路線の来シーズンの供給座席数は50％以上増加し、1万席以上の座席を新たに追加します。これにより、両都市間をつなぐ合計3万5,000席近い座席を提供します。

本路線は2025年12月の就航以来、オーストラリアのスキー愛好家はもちろん、札幌および北海道在住者にとっても、冬の寒さを離れ、シドニーの温暖な夏と象徴的な観光地を楽しめる直行便として高い人気を集めています。 札幌はカンタス航空にとって100番目の国際線就航地となり、カンタス・グループは日豪間で8路線を展開しています。

本直行便は、北海道市場に対するカンタス航空のコミットメントをより一層明確にするものです。北海道在住の方々にシドニーの夏を気軽に楽しめる選択肢を提供するとともに、オーストラリアのスキー旅行者には移動時間の短縮と、人気スキーリゾートへの当日中のアクセスという大きなメリットを提供します。

カンタス航空 アジア地区 上級副社長 ニック・マッグリン コメント：

「札幌ーシドニー直行便に対する今シーズンの反響は非常に大きく、日本とオーストラリア間の強い結びつきを改めて示すものとなりました。今シーズンはまだ半ばですが、すでにこの路線で数千名のお客様にご利用いただいており、シーズン後半に向けても高い需要が見込まれています。

来シーズンには、シドニーの温暖な気候、美しい港、活気あるカルチャーを体験したい北海道の皆さま、そして世界的に有名な北海道のスキーリゾートを訪れたいオーストラリアの皆さま双方に向けて、さらに多くの座席を提供できることを大変嬉しく思います。」

札幌 (新千歳)ーシドニー エコノミー往復運賃は130,020円*からで、qantas.com(https://www.qantas.com/ja-jp)および旅行会社でご購入いただけます。カンタス航空の日本発路線の運賃には、燃油サーチャージ、諸税が含まれており、すべての国際線で受託手荷物、お食事、お飲み物、機内エンターテイメントが無料でご利用いただけます。本路線はカンタス航空のA330型機で運航され、ビジネスクラス27席（1-2-1配列）、エコノミークラス224席を備えています。

QF108 札幌(新千歳)ーシドニー便 運航スケジュール（2026/2027冬季スケジュール）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151825/table/10_1_e0f04573ae0fecab42565a3388da8a01.jpg?v=202601301221 ]

*表示の価格はカンタス航空に支払う諸税、諸手数料が含まれます(空港で第三者に支払う金額は含まれません)。税金や為替の推移により、料金が変動する場合があります。運賃はすべての日付および便にて空席が用意されているものではありません。出発直前の機材変更を含めて、スケジュールは予告なく変更になる場合があります。諸条件が適用されます。

**スケジュールは変更になる場合があります。 政府および関係省庁の認可を条件とします。