株式会社100、LP制作を3週間から1時間に短縮。ピースウィンズ・ジャパンが実現した「属人化させない」マーケティング基盤の構築事例を公開

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、日本最大級の活動規模を誇る国際NGO、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンにおける、SalesforceとHubSpotを併用したCRMおよびマーケティング基盤の活用事例を公開しました。

昨今、非営利組織（NPO/NGO）においても支援者との関係構築のデジタル化が急務となる一方、多くの現場では専門人材の不足やデータの属人化が障壁となっています。世界41の国と地域で人道支援を展開し、累計受益者数2,890万人を超えるピースウィンズにおいても、施策実行のスピードとデータ連携が大きな課題となっていました。

本プロジェクトでは、Salesforceを基幹CRMとして維持しつつ、HubSpotをマーケティング実行基盤として統合。その結果、従来は外注依存で3週間を要していたLP制作を最短1時間へと劇的に短縮し、1年半でマーケティングコンタクト数を6万件増加（17万件から23万件へ）させるなど、NGOにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の成功モデルを構築しました。

支援者との関係を継続的に育てるための基盤づくり

ピースウィンズは、災害、紛争、貧困などの人道危機に直面する人々を支援する日本発祥の国際NGOです。1996年の設立以降、海外人道支援、国内災害支援、保護犬事業「ピースワンコ」などへ活動領域を広げ、累計受益者数は2,890万人以上に達しています。

活動規模の拡大に伴い、寄付者や支援者との関係を中長期で深めていくための基盤整備は避けて通れないテーマとなっていました。しかし、運用面では以下の構造的な課題が顕在化していました。

- 制作の遅延: LP制作が外部委託と手作業に依存し、公開までに2～3週間を要していた。- 業務の属人化: メルマガ配信やCTA設置が特定の担当者に集中し、組織的な運用が困難だった。- データの分断: Googleフォーム等で取得したデータが基幹CRM（Salesforce）と連携されず、十分に活用されていなかった。

これらの要因により、施策の実行には常に専門知識が不可欠となり、改善サイクルを迅速に回しにくい状況にありました。

既存CRMを前提にした、運用整理と実行基盤の整備

本プロジェクトでは、Salesforceを基幹CRMとして維持しながら、HubSpotをマーケティング施策の実行基盤として活用する方針を明確にしました。

両ツール間で扱うデータの範囲や連携ルールを精緻に定義し、数値の乖離が起きにくい運用体制を構築。あわせて、LP、フォーム、CTA、メールといった施策の起点をHubSpot側に集約しました。この再設計により、特定の担当者に依存せず、コミュニケーション部全体で施策を実行できる体制が整い、施策の立ち上げや改善にかかる負荷が大幅に軽減されました。

マーケティングコンタクト数23万件へ。業務効率化がもたらす次の段階

運用の整理・統合により、具体的な定量成果が現れています。

- LP制作・公開: 従来の2～3週間から、最短1時間～2営業日へ短縮。- メルマガ作成: 1通あたり約1時間の工数を削減。- CTA作成・設置: 3時間要していた作業が1時間以内で完了。- コンタクト数: フォーム統合によりデータ活用がスムーズになり、1年半で17万件から23万件へ増加。

現在、同法人では、支援者一人ひとりの関心や行動に応じた「パーソナライズされたコミュニケーション」の強化に取り組んでいます。画一的な情報配信ではなく、状況に応じて内容を出し分ける設計を進めることで、「必要な人びとに、必要な支援を」という理念をマーケティングの側面から支える考えです。

また、今後はAI機能についても、単なる業務の置き換えではなく、既存のプロセスの中に自然に組み込む「AIとの共生」を前提に、さらなる活用検討を進めています。

本事例の詳細は、株式会社100のサイトにて公開しています。

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン様のHubSpot導入事例を読む(https://www.100inc.co.jp/case-study/peace-winds)

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpotのソリューションパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

