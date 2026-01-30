全ての住宅ニーズ対応する「設計資産／MY BOX」販売開始

Make House株式会社設計資産／MY BOXのメインプラン

Make House株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：眞木 健一）は、全国の工務店が抱える利益構造、営業課題に対して設計からのアプローチで抜本的な改善を目的とした新サービス「MY BOX」を全国100社限定で開始します。

MY BOXは、特定のプラン・デザイン・価格帯に依存する事なく、設計ロジックを体系化し、工務店の原価と経営を継続的に改善できる「設計マニュアル」です。

これまで全国400社以上の工務店支援で培った知見を集約し、実務で再現できる形に落とし込んだ決定版として展開します。





-----■ 背景： 利益が残りにくい構造が、工務店経営を圧迫している

建築資材の高騰、人手不足、価格競争の激化により、多くの工務店が「良い家をつくっても利益が残らない」という状況に直面しています。

当社が支援を行う工務店が直面している「利益なき繁忙」は大きく以下の3つです。

「頑張っても利益が出ない」というマイナス構造を断ち切るには、従来と異なる設計起点のアプローチが必要です。

-----■ サービス概要：「MY BOX」は利益を生む「設計資産」

MY BOXは、住宅を販売するための単なるパッケージではなく、工務店が原価をコントロールし、利益体質へ転換し工務店が自立していくための"設計資産"として開発しました。

核となるのは、設計ノウハウを各社の資産として残すための設計マニュアルです。規格住宅の枠を超え、成功体験を誰でも再現できる設計ロジックです。





「MY BOX」がもたらす3つの具体的な価値

価値１.：再現性のあるコスト削減と高性能の両立

■ 形を整え、原価を整える"構造設計起点の設計ロジック"

建物形状を「四角」に最適化する独自の設計ロジックにより、凹凸を減らして基礎・プレカット・断熱・施工手間などを合理化。原価を抑え利益を生む設計を仕組化しています。

この設計ロジックにより、原価が下がる理由が「社内の知識資産」として蓄積されます。

さらに、コストダウンのみを目的とせず、以下の高性能を標準仕様として設計に組み込みました。

「安い＝低品質」という常識を覆し、高性能かつ高利益率を実現します。

価値２.：単一設計による事業の多角化

■ 選べる132通り。建物本体価格1,460万円～

単一の設計思想をベースに、平屋・2階建・3階建・ビルトインガレージ等を含む132通りのバリエーションに対応。

これにより、注文住宅だけでなく、建売住宅・戸建賃貸・賃貸併用住宅などへ横展開がしやすくなり、市場変化への対応と収益源の分散を後押しします。

上記132通りのプランはあくまでベースとして、このベースを基点に施主が望む理想のプランをスピード感を持って提供することが可能になります。

また、価格の根拠を説明できる設計ロジックを備えているため、「なぜこの価格で成立するのか」を言語化しやすい透明性の高い価格構造を採用しています。

価値３.：図面だけではなく、実務に必要な全てを提供

▪️設計の考え方、原価低減のロジック、そして即戦力の提案ツールまで、

導入したその日から使える「設計資産」一式を、あなたの会社にインストールします。

導入後、最短で翌日から運用開始可能

「買って終わり」ではありません。設計資産を社の武器として使いこなせるよう、導入後のサポート体制を整えています。

原価をコントロールする力を手に入れませんか？

-----■ Make House株式会社について

Make House株式会社は、「いい家を一緒につくりませんか？」をモットーに、木造住宅のBIM設計を主軸としたビジネスパートナーとして、工務店の皆様の経営課題をトータルで解決しています。

2025年2月現在、全国400社の住宅会社様にご利用いただいている豊富な実績と専門的な知見に基づき、集客サポート、営業支援、そして設計サービスまでをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：Make House株式会社

所在地：東京都港区赤坂8丁目5 - 40 PEGASUS AOYAMA 410号

代表者：眞木 健一

事業内容：住宅商品開発、住宅設計業務、コンサルティング業務、マーケティング支援業務

■ MY BOXについてのお問い合わせ

会社名: Make House株式会社

問い合わせリンク：https://dgdl9.share.hsforms.com/2l-SQ-drGQxS2JLv4VLp1gA(https://dgdl9.share.hsforms.com/2l-SQ-drGQxS2JLv4VLp1gA)

担当部署: 広報担当：高島

電話番号: 03-6450-2957／050-5805-9832

メールアドレス: takasshima@makehouse.co.jp

会社ウェブサイト: https://makehouse.co.jp/(https://makehouse.co.jp/)

