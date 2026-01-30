【導入報告】銀座「紙パルプ会館」の全貸会議室に「サトヤマコート」の施工が完了。2026年、東京の中心で“里山の空気”を感じる上質な会議空間が誕生。

ハードプロテクト株式会社

人生・幸福・上質をテーマに、人々の健康への貢献を使命とするハードプロテクト株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役：伊藤 雄一郎）は、2025年12月28日、銀座・紙パルプ会館の3階貸会議室フロアの全室（可能な範囲のフロアすべて）において、空気をカイゼンするコート材「サトヤマコート」の塗布施工を完了しました。

2026年の年明けより、同会議室を利用するビジネスパーソンの皆様は、天然由来成分のチカラで整えられた、安全でキレイな空気環境の中で会議やイベントを行っていただけるようになりました。

Satoyama Coat WEB :https://www.satoyamacoat.com/

施工の背景と目的：銀座の会議室を「空気」からアップグレード

銀座駅・東銀座駅から至近の「紙パルプ会館」は、利便性と視認性に優れたビジネスの拠点です。このたび、3階フロアのすべての会議室に「サトヤマコート」を導入した目的は、「空気をキレイにする、見えない壁紙」というコンセプトのもと、東京の中心でありながら、室内環境を里山のような自然に近い状態へと導くことにあります。

本製品は、類似した既存の噴霧剤のように「今ある臭いや菌等を減らす」という概念ではなく、悪いものを除去して「緑の空気を新たに『つくる』」という独創的な発想で開発されました。噴霧ではなく塗布による天然由来成分の「天井壁への確実な定着」、装置や電源を一切使わない「ゼロ・エネルギー」「メンテナンスフリー」での空気カイゼンにより、安心安全で持続可能な快適空間を提供します。

施工の様子（天井・壁は塗布／床カーペットのみ噴霧）

■「サトヤマコート」が提供する4つの価値

1: 24時間、ゼロ・エネルギーで機能し続ける空気浄化

光の有無に関わらず24時間機能します。夜間や閉鎖中の会議室でも、有害物質VOC（ホルムアルデヒド等）の吸着・分解・抗菌・消臭が絶え間なく行われます。

2: 天然植物由来成分99％以上の安全性

いたどり・よもぎ・柿の葉・茶の木といった、古来より身近にある植物成分を主原料としています。非常に高い安全性が確保されており、どなたでも安心してご利用いただけます。

3: パルプから作られたセルロースナノファイバー（CNF）による高性能

植物由来の次世代素材、セルロースナノファイバー（CNF）を配合。天然成分とのシナジー効果により、高い抗菌・消臭能力と定着性を実現しています。

4: 10年程度の長期持続性

噴霧ではなく「塗布」によってしっかり成分を壁や天井に定着させるため、一度の施工で約10年程度、メンテナンスフリーで効果が持続します。将来施工箇所への上塗りも可能です。

■ 施設概要：紙パルプ会館

紙パルプ会館外観と3階会議室フロア

地下鉄「銀座駅」徒歩4分、「東銀座駅」徒歩1分。

松屋通りに位置する、地下2階・地上11階建の利便性の高いオフィスビルです。

所在地： 東京都中央区銀座3-9-11（松屋通り）

■ ハードプロテクト株式会社について（made in Japan にこだわる企業）

紙パルプ会館 :http://www.kamipa-kaikan.co.jp/【会社概要】

●社 名：ハードプロテクト株式会社

●本社所在地：横浜市中区新山下1-16-1 AICビル１F 〒231-0801

●代表取締役：伊藤 雄一郎

●事 業 内 容： 天然植物由来成分を活用した室内環境改善／フロアコーティング／水回りコーティング

●創 立： 平成27年9月

●URL（ﾊｰﾄ゛ﾌﾟﾛﾃｸﾄ）： https://www.hardprotect.jp/

●URL（ｻﾄﾔﾏｺｰﾄ）： https://www.satoyamacoat.com/

●URL（人肌床）： https://www.hitohadayuka.com/

