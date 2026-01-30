株式会社ベイクルーズ

EC先行予約（Baycrew’s Store）：1/30(金) 11:00～公開

https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_silbl=329918(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_silbl=329918%E2%80%8B)

特集ページ：1/31(土) 12:00公開

https://baycrews.jp/feature/detail/17472

店頭発売日：2/14(土)

展開店舗：JOURNAL STANDARD表参道 MEN'S / JOURNAL STANDARD渋谷スクランブルスクエア店 / JOURNAL STANDARD難波店 / ベイクルーズストア名古屋店 / JOURNAL STANDARD福岡店 / JOURNAL STANDARD札幌店 /VISIT JOURNAL STANDARD京都三条店

お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD表参道 MEN'S

電話番号：03-6418-7961

【ITEM INFO】

NEW YORK発ダンスミュージックレーベルの名門、「Nervous Records」とJOURNAL STANDARDがコラボレーション。

Settlemaier’sによるアメリカ製アワードジャケット（限定20着エディションナンバー付き）、

A-1 Clothing 真柄氏デザインによる「TOKYO」モデルなどスペシャルなカプセルコレクション。

【Nervous Records (ナーヴァス・レコーズ)】

1991年に設立、アンダーグランドハウスとヒップホップを専門とするアメリカで最も長い歴史を持つインディペンデント・ダンスミュージック・レコードレーベル。

設立当初、その目を引く個性的なカートゥーンキャラクターのロゴで有名になり、音楽業界における象徴的なレコードレーベルロゴとなった。

Nervousは、Masters At Work、Armand Van Helden、Frankie Knuckles、David Moralesをはじめとした、ダンスミュージック界の伝説的プロデューサーたちの作品を数多くリリースしてきました。また、Black Moonの「Enta Da Stage」、Smif-N-Wessunの「Dah Shinin'」、Mad Lionの「Real Ting」など、ヒップホップ界で最も重要な作品の一つとされる3枚のアルバムもリリースしている。

現在も、新しいサウンド、新しいプロデューサーをとりあげ、精力的にリリースを行っており、

主要デジタルDJプラットフォームであるBeatportのチャートで数々の1位を獲得している。

Nervous Records社長のMike Weiss は現在、DJ名 Mike Nevousとして数多くのイベントプロデュース、 DJ活動を行っている。

Nervous Records official Home Page

https://nervousnyc.com/(https://nervousnyc.com/%E2%80%8B)

Nervous Records instagram

https://www.instagram.com/nervousrecords/

【Nervous Records】 Award Jacket ED20

\198,000-（税込み）

Size:M,L,XL COL:Black

Nervous Recordsのアイデンティティーが表現されたSettlemaier'sによるMade in USAのSpecial Award Jacket

限定２０着。エディションナンバー入り。

【Settlemier’s】（セトルマイヤーズ）

1990年にオレゴン州ポートランドで創業し、アメリカ製にこだわり高品質なバーシティジャケットを作り続けている〈SETTLEMIER’S〉。老舗アメリカンミルズでもある〈Pendleton（ペンドルトン）〉のVIRGIN WOOL MELTONと上質なカウハイドレザーを使用し、アメリカの高校や大学はもちろん、カークラブチームやバイクチームから退役軍人まで、地元を拠点として今もなお愛されているブランド。

近年、Futura Laboratories for COMPLEX COM、NIKE x Wu-Tang Clan、Union Los Angeles x DE LA SOUL、などストリートシーンのBRAND、ARTISTとのコラボレーションにてファッション性の高いプロダクトも製作し、注目されている。

Settlemier’s Jackets official Home Page

https://settlemiersjackets.com/(https://settlemiersjackets.com/%E2%80%8B)

Settlemier’s Jackets instagram

https://www.instagram.com/settlemiers.jackets/(https://www.instagram.com/settlemiers.jackets/%E2%80%8B)

【Nervous Records】 A-1 Clothing ロンT

\9,900-(税込み)

Size:M,L,XL COL:White,Burgundy,Black

A-1 Clothing真柄氏によるデザイン。

「Nervous Records TOKYO」、「DISCO LOVE」のロゴが秀逸。



【真柄 尚武 / NAOTAKE MAGARA】

90年代より"VINTAGE KING" "real mad HECTIC" "MASTERPIECE"等のバイヤー／プロデュースを経て、2011年にオリジナルブランドである "M.V.P."、"MASTERPIECE" を軸とした、アメカジセレクトショップ"A-1 CLOTHING"を立ち上げる。また、マスターピース名義でのDJ活動からDJ MAGARAとして東京のクラブシーンに欠かせない存在である。

A-1 Clothing Official

https://www.instagram.com/a1clothing_official/(https://www.instagram.com/a1clothing_official/%E2%80%8B)

DJ MAGARA

https://www.instagram.com/magachin/

【Nervous Records】Crew Sweat

\14,300-（税込み）

Size:M,L,XL COL:Black

【Nervous Records】 Hoodie

\15,400(税込み)

Size:M,L,XL COL:Black

【Nervous Records】Bandana

\2,750-（税込み）

Size:FREE COL:Blue,Black

【Nervous Records】CAP

\6,600-（税込み）

Size:FREE COL:Beige,Black

【BRAND INFO】

【JOURNAL STANDARD】

ジャーナル スタンダード オリジナルと国内外から集められた商品による、

ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。

カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。

HP

https://journal-standard.jp(https://journal-standard.jp%E2%80%8B)

Instagram

https://www.instagram.com/journalstandard.jp/(https://www.instagram.com/journalstandard.jp/%E2%80%8B)

X（Twitter）

https://twitter.com/J_STANDARD_JP(https://twitter.com/J_STANDARD_JP%E2%80%8B)

COMPANY INFO

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/%E2%80%8B)