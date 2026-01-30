モバイル通信対応のVAIOブランド モバイルPC 「VAIO Pro PG」を発売
株式会社NTTドコモ（東京都千代田区 代表取締役社長︓前田 義晃、以下ドコモ）とVAIO株式会社（長野県安曇野市 代表取締役社長：糸岡 健、以下VAIO）は、VAIOが生産したモバイル通信対応の
Windows PC「VAIO(R) Pro PG」（以下、本製品）を、ドコモが全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップで2026年1月30日（金）から発売いたします。
スマートフォン連携アプリ」を使い、PCから電話やチャット、通知確認などができます。
ドコモは今回、VAIOブランドのPCを初めて取扱い、本製品を全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップで2026年1月30日（金）から発売いたします。
ドコモとVAIOは、ドコモの取扱い店で本製品を販売することでより多くのお客さまにご購入いただける機会を提供します。
なお、本製品のドコモでの取扱いについて、Microsoft Corporation, General Manager, Worldwide Local OEM Team, Windows Device SalesのStacie Guan様から「今回の株式会社NTTドコモ様と
VAIO株式会社様の取り組みにより、Windows PC のユーザー基盤がさらに広がり、その魅力をより多くの日本のお客さまにお届けできることを大変嬉しく思います。 VAIO株式会社様の製品は高いパフォーマンスと信頼性に加え、日本のものづくりのこだわりが息づく洗練されたデザインを備えています。こうしたデバイスによって、より快適で心地よい Windows 体験を多くのユーザーに提供できると確信しています。」とコメントを頂いております。
■ 発売日
2026年1月30日（金）
■ 販売価格 （ドコモオンラインショップ価格）
221,100円（税込）
「VAIO Pro PG」は、一括払いだけでなく、ドコモの分割払い（個別信用購入あっせん／割賦販売）をご利用いただけます。 ドコモの分割払い※2（個別信用購入あっせん／割賦販売）は実質年率：0％、支払期間：38か月（支払回数36回）、26か月（支払回数24回）、14か月（支払回数12回）のいずれかをお選びいただけます。
※価格はすべて税込です。
■ 販売チャネル
全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ
■ 端末外観
■ 製品の主な特長
「VAIO Pro PG」は、VAIOブランドならではの高品質と使い勝手、デザイン性を備え、移動中や外
出先でも快適に使えるモバイル通信対応のWindows PCです。
詳細はドコモのホームページをご覧ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/714_1_35bec33cd5004c2f18f544043b54f3c4.jpg?v=202601300151 ]
※1 eSIM（イーシム）：Embedded Subscriber Identity Moduleの略で、端末に組込まれ、遠隔で電話番号などのお客さま情報を書き込めるSIMです。
※2 分割払いは受付時に審査があります。
※3 データプラスは、ペアとなる「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」、「ドコモ ポイ活 20」または「ahamo」ご契約
回線がある場合のみお申込み可能です。
* Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
* Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
* 「“VAIO”、安曇野FINISH」はVAIO株式会社の登録商標です。