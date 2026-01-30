株式会社キャリアライフが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、株式会社キャリアライフ（本社：群馬県高崎市、代表取締役：上原尚人）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

株式会社キャリアライフは、「新たな人生に架け橋を」をミッションに掲げ、個人と企業の双方にとって最適なマッチングを実現する人材コンサルティングサービスを提供しています。

少数精鋭組織の中で、通院などでのお休みが発生すると、業務への影響も少なくありませんでした。また、健康診断の手配を代表が全て担当しており、工数が負担となっていました。こうした状況に対し、通院の負担を軽減し、また健診手配の業務を効率化するため、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入後は、オンライン診療の利用により通院のための休みが減り、健診予約代行サービスにより代表の負担が大幅に軽減されました。また、人間ドックオプションもご利用いただき、健康リスクの発見から解決まで一貫したサポートを実現しています。

株式会社キャリアライフの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社キャリアライフ代表取締役の上原様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

少数精鋭組織における従業員一人一人の健康と健診手配運用の課題に対して、オンライン診療による通院負担の軽減、健診予約代行による負担の削減、人間ドックを起点とする経営者への一貫した健康サポートなど、全方位型の福利厚生を実現する企業における健康支援のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼健診予約代行・人間ドック・オンライン診療をフル活用。少数精鋭企業の経営者を支える、全方位型の福利厚生

https://www.and-l.com/work/case/careerlife

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社キャリアライフについて

株式会社キャリアライフは、「新たな人生に架け橋を」をミッションに掲げ、個人と企業の双方にとって最適なマッチングを実現する人材コンサルティングサービスを提供しています。高いヒアリング力や分析力を持つコンサルタントが中心となり、お客様のビジネス戦略に合わせた人材採用や育成、定着までのプロセスを支援しています。

社名：株式会社キャリアライフ

代表取締役：上原尚人

本社：〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町936 吉豊ビル2階202号室

会社HP：https://careerlife.co.jp/

（株式会社キャリアライフはアンドエル株式会社のグループ会社です）

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。