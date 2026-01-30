立川アスレティックFC、ドキュメンタリーEpisode 12公開。引退、そして受け継がれていく想い『魂の継承』

一般社団法人立川アスレティックFC

立川アスレティックFC（本拠地：東京都立川市／代表理事：皆本晃）は、今シーズンよりクラブの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像シリーズ「THE ATHLETIC FC」を始動いたしました。

このたび、その第13弾となる「Episode 12」を公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

本シリーズでは、日本フットサルのトップリーグ「メットライフ生命Fリーグ」で戦うクラブの裏側にカメラを向け、選手たちの葛藤や挑戦、そして試合にかける想いをお届けしています。

◆「Episode 12」について

シーズン終盤、優勝を目標に掲げて戦ってきたチームは、もう後がない状況の中で痛恨の2連敗を喫する。レギュラーシーズンは残り2試合。結果として、今シーズンの優勝の可能性は消えた。

しかし、全員が本気で優勝を目指し、悩み、ぶつかり合いながら積み重ねてきた日々は決して無駄ではなかった。勝利だけでは測れない価値が、このチームには確かに残されている。

そんな中、長年チームを支え続けてきた存在の現役引退が、刻一刻と近づいてくる。

迎えるのはラストホームゲーム。勝敗以上に、この一戦でチームは何を見せ、何を伝えるのか。

選手、スタッフ、ファンサポーター、スポンサー、そして関わってくれたすべての人へ――

これまでの歴史の中で抱いてきた想いと、未来へと受け継がれていくものが、ピッチの上で描かれる。

◆立川アスレティックFCについて

立川アスレティックFCは、「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」を理念に立川市を拠点として活動するフットサルクラブです。メットライフ生命Fリーグ ディビジョン1に所属し、トップチームの運営をはじめ、レディースチームの運営、地域貢献活動、スポーツ文化の普及など、多角的な活動を展開しています。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@tachikawaathleticfc

【クラブ公式サイト】

https://tachikawa-athletic.jp/

■一般社団法人 立川アスレティックFC 概要

法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC

代表理事：皆本 晃

所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-1立飛ビル7号館305