【はるやまオリジナル】紫外線と近赤外線をWカットでお肌を守る「SOFFICE BEAUTY VEIL」ブラウスが新発売！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）は、２０２６年１月３１日（土）より、肌を紫外線だけでなく近赤外線からも守ることが期待できる機能性ブラウス「SOFFICE BEAUTY VEIL（ソフィーチェ ビューティー ヴェール）ブラウス」を全国のはるやま店舗にて発売いたします。

本商品は、昨今注目されている近赤外線と紫外線の両方をカットできる高機能素材を使用したブラウスです。近赤外線を吸収するレアメタルを練り込んだ特殊な糸※注1に、紫外線を反射する機能を組み合わせることで、日差しからお肌を守ります。さらに、落ち感が美しくきちんと感のあるパウダーサテン素材を採用し、ビジネスシーンからセレモニーまで幅広く活躍。現在、近赤外線防止機能※注１を持つはるやまオリジナルのブラウスです。

特長

1.近赤外線・紫外線をWカット※注１ 近赤外線を吸収するレアメタルを練り込んだ糸と、紫外線を反射する特殊加工を組み合わせた独自素材を採用。日差しの強い季節も室内でも、肌へのダメージを軽減します。

2.上質なパウダーサテン素材 落ち感が美しく、きちんと感のあるパウダーサテン素材を使用。シワになりにくく、一日中美しいシルエットをキープします。

3.シンプルながらもエレガントなデザイン フロントアシメデザインや前開きゴールドボタンなどジャケットを羽織っても胸もとのアクセントになるデザインが特徴です。

商品概要

【商品名】 SOFFICE BEAUTY VEILブラウス（フロントアシメタックブラウス・前開きタックブラウス）

フロントアシメタックブラウス

前開きタックブラウス

【価格】 4,990円（税抜）

【サイズ】 S～LL 【カラー】 オフホワイト、ライトグレー、ライトグリーン

【素材】 ポリエステル100%

【発売日】 ２０２６年１月３１日（土）

※発売日は変更になる場合がございます。

【販売場所】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

※注１： 一般財団法人ボーケン品質評価機構 品質検査報告書No.C1225014096-1より確認

◆はるやま商事株式会社

