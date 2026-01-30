日建設計コンストラクション・マネジメント　山形県西川町の伝統工芸継承プロジェクトを政策アドバイザーとして支援

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社（本社：東京都文京区、社長：清藤幹雄）は、山形県西川町の政策アドバイザーとして関与している地域活性化の取り組みの一環として、同町の伝統工芸「山葡萄つる細工」を次世代へ継承するプロジェクトにおいて、企画支援を行いました。

本取り組みは、西川町山村活性化地域協議会が主催する「Like Vine Project」の一環として実施されたもので、作り手の担い手不足や原材料確保といった地域課題に対し、異業種との協働や新たな発信手法を通じて、持続可能な継承のあり方を模索する試みです。

NCMは、町・作り手・クリエイターが協働するための企画構造の整理に加え、都市部でのPOPUP開催に向けた企画支援を実施しました。地域に根差した伝統工芸を、都市部の生活者とつなぐ接点として設計することで、新たな価値創出と継続的な発信につながる取り組みを支援しています。

