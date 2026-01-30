韓国ブランド『virstyle』2点以上購入で10%OFF！ノベルティ付き期間限定キャンペーン開催！

アジアの最新トレンドを発信するオンラインファッションストア 60%（シックスティーパーセント） で、SNSを中心に注目を集めている韓国ブランド『virstyle（ビルスタイル）』が対象アイテムを2点以上購入すると10% OFFとなる期間限定キャンペーンを2026年2月2日(月) 12:00より開催することをお知らせいたします。




対象となるのは、今季注目の全12アイテム。トップスやパンツなど、単品でも着回しやすいアイテムを組み合わせて、まとめ買いでお得にショッピングをお楽しみいただけます。



プレッツェルラウンドニット 5COLOR

inkki コーデュロイセット 3color

さらに、本キャンペーンを記念して、対象条件を満たしたお客様へ先着で「ゼピリンスタイルティンテッドサングラス」をノベルティとしてプレゼントいたします。


スタイリングに取り入れやすいベーシックなデザインで、デイリー使いにもおすすめのアイテムです。


数量限定となりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！




■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年2月2日(月) 12:00 ~ 2月15日(日) 23:59


・詳細URL：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-virstyle_elp


・内容：対象アイテムの中から2点以上購入で10% OFF


・対象アイテム：指定の12アイテム


・ノベルティ：ゼピリンスタイルティンテッドサングラス


■ノベルティ内容

・商品：ゼピリンスタイルティンテッドサングラス


・カラー： Black / BlackもしくはBlack / Black Tint


注意事項

※ノベルティは先着順となり、なくなり次第終了となります。


※ノベルティの在庫状況に関するお問い合わせにはお答えできません。


※ノベルティの内容・仕様は予告なく変更となる場合があります。


※ノベルティは1会計につき1点のみ同封させていただきます。



■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点


会社名　：株式会社シックスティーパーセント


代表者　：代表取締役　真部大河


所在地　：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階


設立　　：2018年7月


HP　　：https://corp.sixtypercent.com/


■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。


webサイト：https://www.sixty-percent.com/


アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k


Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/


X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent


Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP