【業務提携】日本特種ボディー、エートゥゼットと車両アフターメンテナンスを軸とした相互協力提携を締結

日本特種ボディー株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：蜂谷 慎吾、以下「NTB」）は、キャンピングカーの企画・製造・販売を手がける株式会社エートゥゼット（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：曲 作軍、以下「AtoZ」）と、車両アフターメンテナンスにおける相互協力提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、両社は販売後のアフターサポート体制を相互に補完し合い、地域を越えたより安心・安全なキャンピングカー利用環境の提供を目指してまいります。

AtoZ 曲社長（左）と、NTB 蜂谷社長（右）

■提携の背景

NTBは、いすゞ自動車がキャンピングカー向けに開発した専用シャシ「Travio」をベースとしたオーバーランド系キャンピングカー「EXPEDITION STRIKER」をはじめ、堅牢性・機動力・社会性を兼ね備えたキャンピングカーづくりを行ってきました。とりわけ、日常利用と非常時利用を両立するフェーズフリーの考え方を取り入れた車両開発に注力しています。

一方、AtoZは、長年キャンピングカー製造販売を営んできた前身である有限会社エートゥゼットの事業を引き継ぐ形で設立された株式会社エートゥゼットは、実用性と価格バランスに優れたモデルを数多く世に送り出してきたキャンピングカービルダーです。全国にユーザーを持ち、アフターメンテナンスを含めたサポート体制にも定評があります。

両社は、キャンピングカーを「購入後も安心して長く使えるモビリティ」として提供するという価値観を共有しており、その第一歩として、アフターメンテナンス領域での相互協力体制を構築する運びとなりました。

■業務提携により実現する主な内容

1．アフターメンテナンス体制の相互補完

AtoZ大阪店では近畿地方を中心としたNTBユーザーへのアフターメンテナンス対応を、NTB桑名店では東海地方を中心としたAtoZユーザーへのアフターメンテナンス対応を行い、地域を越えたサービス提供体制を構築します。

2. 顧客満足度向上を目的とした情報・技術連携

整備・メンテナンスに関する知見やノウハウを共有し、両社ユーザーに対する対応品質の底上げを図ります。

3. OEM車両製造・販売を含む将来的な協業の検討

今後は、NTB車両のOEM供給や共同企画車両の開発・販売など、製造・商品企画領域においても幅広い連携を検討していきます。

■今後の展望

両社は本提携を起点に、キャンピングカーの「購入後価値」をより高める取り組みを進めるとともに、品質と価格のバランスに優れた車両を、より多くのユーザーへ届けることを目指します。将来的には、OEM・共同開発モデルの創出などを通じて、日本のキャンピングカー市場の健全な発展に寄与してまいります。

■株式会社エートゥゼットについて

法人名：株式会社エートゥゼット

本社所在地：埼玉県さいたま市岩槻区長宮1062-4

代表者：代表取締役 曲 作軍

設 立：2023年8月1日

資本金：1000万円

事業内容：キャンピングカー製造・販売

URL：https://atozcamp.com/

■日本特種ボディー株式会社について

法人名：日本特種ボディー株式会社

本店所在地：埼玉県越谷市小曽川568番地1

代表者：代表取締役 蜂谷 愼吾

設 立：2014年12月

資本金：975万円

従業員数：54名

事業内容：キャンピングカー・特種車両の企画製造販売

URL：https://ntbcamp.co.jp/