「なぜこの結果に？」をゼロに。クラウディオとIPOC、AI活用のプロセスを可視化するプロダクト開発に向け業務提携

株式会社クラウディオ

ERP導入およびAIコンサルティングを提供する株式会社クラウディオ（本社：東京都中央区、代表取締役会長：石川正明、以下「クラウディオ」） と、データフローベースのノーコードツール「ETLanTIS（エトランティス）」を提供するIPOC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木孝一、以下「IPOC」） は、AIによる業務の不透明さを解消し、業務プロセスを可視化するプロダクトの共同開発に向け、業務提携を開始いたしました。

■業務提携の背景：AI時代の「根拠が追えない不安」を解消する

IPOC株式会社 代表取締役社長 鈴木孝一 氏（写真左）、株式会社クラウディオ 代表取締役会長 石川正明 氏（写真右）

生成AI等の進化により業務の自動化が進む一方で、「AIがどのようなプロセスで処理を行ったのか分かりにくい」「結果の根拠を説明できない」といった、現場の運用不安が課題となっています。

特に、企業ごとにルールが異なる給与計算や評価・報酬計算などは、結果の正しさを人が確認し、細部まで狂いのない裏付けを持てることが不可欠です。

本提携では、AIの利便性と、データの処理工程を直接管理できるETLanTISの「データフロー」を組み合わせることで、誰もが納得感を持って運用できる業務環境をプロダクトとして提供します。

■共同開発するプロダクトの特徴：他のツールにはない「可視化」の力

■今後の展開

１：「業務プロセスの根拠」をデータフローで見える化し、属人化を解消- 「中身が見えない不安」を解消多くの現場で課題となっている「作成者しか仕組みが分からないExcel」や「内容が複雑で手が出せないマクロ」を、データの処理手順（データフロー）として分かりやすく図解します。- 専門知識不要で一目瞭然業務のロジックを難しいプログラム言語ではなく視覚的な「データの流れ」として定義するため、ITリテラシーに関わらず誰もがプロセスの正しさを一目で把握でき、特定の担当者しか分からない状況を防ぎます。２：業務全体を把握し「現場で直せる」- 現場が理解できる業務設計データフローとして業務プロセスを可視化し、現場の担当者が、処理の流れや計算の背景を直感的に把握できます。- 業務変化への柔軟な対応法改正や社内ルールの変更が発生した場合でも、現場主導で内容の確認や修正が可能です。- 業務の整理と見直しを支援業務全体を俯瞰できるため、重複した作業や不要となった工程を把握しやすくなり、根拠に基づいた業務の整理・見直しにつなげることができます。３：ERP（Microsoft Dynamics 365シリーズ）の機能を柔軟に補完- 企業独自の業務プロセスに対応Microsoft Dynamics 365シリーズのERP標準機能では対応が難しい企業ごとに異なる複雑な業務を「AI×ETLanTIS」のアドオン機能として提供します。- システムの安定と柔軟性を両立ERP本体の安定性を保ちつつ、自社専用の柔軟な拡張機能を、現場主導でスピーディーに実現します。

両社は本提携の第一弾として、AIとETLanTISを統合した「次世代型・給与計算プロダクト」を開発し、クラウディオの提供するERP導入サービスのアドオンとして提供を開始する予定です。

「ルール変更はAI、根拠の裏付けはデータフロー」という組み合わせにより、現場が安心してテクノロジーを使いこなせる環境を整備してまいります。

■IPOC株式会社 会社概要

設 立：2018年1月

代表者：代表取締役社長 鈴木 孝一

所在地：東京都千代田区二番町9-3 TH麹町

事業内容： コンピュータシステムならびにコンピュータシステムを利用したビジネスに関するコンサルティング

コンピュータシステムの企画、開発、販売、導入、運用、保守業務

コンピュータシステムを利用したソフトウェア交換システムの提供および運営

URL：https://www.ipoc.co.jp/

■ETLanTIS（エトランティス）について

ETLanTISとは、「データの流動化」を核に、プロセス内でデータを定義・連携する次世代のデータフローシステムです。

固定DBやブラックボックス化したロジックに起因する、定義書管理の負担・影響調査の長期化・不要データの堆積といった課題を、処理手順の可視化と動的なデータ定義で解消します。

これにより、要件変更時も再構築に頼らず、プロセスの組み替えとデータ定義の更新で柔軟に対応可能です。

業務を「システム化する」だけでなく、システムの力で事務そのものを効率化する“事務変革”を支援します。

■株式会社クラウディオ 会社概要

ETLanTISのGUI操作画面（コックピット）

設 立：2019年6月

代表者：代表取締役会長 石川 正明

所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14F

事業内容：デジタルトランスフォーメーションのコンサルティング

デジタルソリューションのサービス提供

URL：https://www.claudio.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クラウディオ

広報・マーケティング担当 伴

TEL：070-1218-5702

E-mail: claudio_pr@claudio.co.jp