REHATCH株式会社

REHATCH株式会社はオフラインイベント

AIマーケ最前線 -超リアルな事例Night-～マーケター × フリーランス大交流会～

を開催します！

▼イベント開催の背景

2026年、AI技術の進化により、

マーケティングの現場でAIを活用する機会が急速に拡大しています。

「AIを活用すれば、マーケティング業務が効率化できるのでは？」

「最新のAI活用事例を知りたい」

「同じ悩みを持つマーケターと交流したい」

そう期待して、AI活用を始めた方、情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際にAIを活用してみると、こんな課題に直面していませんか？

「AIツールはたくさんあるけど、どれを選べばいいのかわからない…」

「事例は見るけど、実際の現場でどう使われているのか知りたい…」

「事業会社とフリーランスで、AI活用の視点が違うのでは…」

「同じ悩みを持つマーケターと直接話せる機会が欲しい…」

AIマーケティングでは、最新の活用事例を知り、実践的なノウハウを学び、同じ志を持つ仲間とつながることが重要です。

ただ「情報を集める」だけでは、実際の業務改善にはつながりません。

本イベントでは、事業会社マーケターとフリーランスマーケターが集結し、

AIマーケティングの最前線で実際に使われている「超リアルな事例」を共有します。

パネルディスカッション、参加型のAIバトルロワイヤル、そして交流会を通じて、

実践的なノウハウと人脈を同時に獲得できる、オフライン限定の特別な夜です。

▼本イベントで学べること・体験できること

１. 事業会社視点でのAI活用事例

事業会社マーケターが登壇し、実際の現場でAIをどう使い倒しているかを赤裸々に語ります。

予算やリソースの制約がある中で、どのようにAIを導入し、成果を出しているのか。

リアルな事例と具体的な数値を交えてお伝えします。

２. フリーランス視点でのAI活用事例

フリーランスマーケターが登壇し、クライアント案件でAIをどう活用しているかを実践的に解説します。

複数のクライアントを抱える中で、効率化と品質の両立をどう実現しているのか。

フリーランスならではの視点とノウハウをお伝えします。

３. AIバトルロワイヤル（参加型コンテンツ）

参加者が「自分のAI活用事例」を1分間でプレゼンし、会場を盛り上げます。

会場投票で優勝者を決定し、豪華賞品も用意しています。

実践的な事例を共有し、会場全体で学び合う、参加型のコンテンツです。

４. マーケター × フリーランス大交流会（立食形式）

パネルディスカッションとAIバトルロワイヤルで盛り上がった後は、立食形式の交流会で参加者同士が直接交流できます。

事業会社マーケターとフリーランスマーケターが接点を持ち、情報交換や人脈構築ができる貴重な機会です。

▼こんな方におすすめ

・AIマーケティングの最新事例を知りたい事業会社マーケター

・フリーランスとしてAI活用のノウハウを学びたい方

・同じ悩みを持つマーケターと直接交流したい方

・AI活用の実践的な事例を、リアルな現場の声で知りたい方

・マーケター × フリーランスの接点を作りたい方

「AIマーケティングの最前線を知り、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得する」その機会を、リアルな事例とともに、オフラインで直接お伝えするイベントです。 ぜひ奮ってご参加ください！

【イベント詳細】

■ 日程：2026年2月13日（金）19:00～21:30

■ 会場：Colony#3 下北沢 （東京都世田谷区北沢2-27-9）

■ 定員：100名（事業会社マーケター50名/フリーランス50名）

■ 参加費：無料

■ タイムスケジュール：

19:00～19:10 オープニング

19:10～19:35 パネル１.：マーケターパート（25分）

19:35～20:00 パネル２.：フリーランサーパート（25分）

20:00～20:30 AIバトルロワイヤル（30分）

20:30～21:30 交流会（立食形式、60分）

■申し込みURL：https://x.gd/3uscj(https://client.eventhub.jp/ticket/c8qzNQhXqQ?utm_campaign=mail&utm_content=seminar&utm_term=prtimes)

【REHATCH株式会社について】

REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、

多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析、広告クリエイティブの自動作成ツール「ENSOR」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表：迫田 亮太

会社HP：https://re-hatch.jp/