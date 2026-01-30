【医療脱毛vs美容脱毛】87.3%が効果の違いを誤解｜費用差は約2.5倍でも完了回数は半分以下

【結論】本調査のポイント

結論から言うと、確実な永久脱毛効果を求める方には医療脱毛、痛みを抑えて低コストで始めたい方には美容脱毛が向いています。医療脱毛は5～8回で完了し費用は全身で25～40万円、美容脱毛は12～18回以上必要で費用は10～20万円が目安です。ただし美容脱毛は数年後に再び毛が生えてくる可能性があるため、長期的なコストパフォーマンスでは医療脱毛が優位となります。

・87.3%が医療脱毛と美容脱毛の効果の違いを正確に理解していなかった

・美容脱毛経験者の62.7%が効果に満足できず医療脱毛への乗り換えを検討

・医療脱毛の完了回数は平均6.2回、美容脱毛は平均15.8回と約2.5倍の差

用語解説

■ 医療脱毛とは

医療脱毛とは、医療機関でのみ使用が許可された高出力レーザーを用いて毛根の発毛組織を破壊する医療行為である。医師または看護師のみが施術を行い、永久脱毛効果が認められている。厚生労働省の通達により、毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊する行為は医療行為と定められている。

■ 美容脱毛（光脱毛・エステ脱毛）とは

美容脱毛とは、エステサロンで行われるIPL（Intense Pulsed Light）等の光を用いた除毛・減毛施術である。医療機器に該当しない低出力の機器を使用するため、発毛組織を破壊することはできず、一時的な減毛効果にとどまる。抑毛・制毛とも呼ばれる。

■ 永久脱毛とは

永久脱毛とは、米国電気脱毛協会（AEA）の定義によると「最終脱毛から1ヶ月後の毛の再生率が20%以下である状態」を指す。日本では医療脱毛のみが永久脱毛効果を謳うことが認められており、美容脱毛では永久脱毛という表現は使用できない。

医療脱毛と美容脱毛の徹底比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/115_1_0111040c7f9715b0b37d07770a5a47d6.jpg?v=202601301021 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。費用は全身脱毛5～6回コースの相場です。

医療法人社団鉄結会が運営する美容皮膚科・アイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、脱毛に関する意識調査を全国の20～40代の男女300名を対象に実施しました。本調査は、医療脱毛と美容脱毛の違いに関する正しい理解の促進と、後悔のない脱毛選びに役立つ情報提供を目的としています。

調査背景

近年、脱毛は性別を問わず身だしなみの一環として広く普及し、脱毛サービスの市場規模は年々拡大しています。しかし「医療脱毛」と「美容脱毛」の違いを正確に理解しないまま契約し、効果に満足できなかったり、追加費用が発生したりするケースが後を絶ちません。国民生活センターには脱毛に関する相談が毎年2,000件以上寄せられており、「説明と効果が違う」「終わりが見えない」といった声が多く報告されています。こうした状況を踏まえ、消費者が正しい知識に基づいて脱毛方法を選択できるよう、実態調査を実施しました。

調査概要

・調査対象：全国の20～40代で脱毛に興味がある、または脱毛経験のある男女

・調査期間：2025年12月9日～12月18日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】87.3%が医療脱毛と美容脱毛の効果の違いを正確に理解していない

設問：医療脱毛と美容脱毛の効果の違いについて、正しく理解していますか？

「正確に理解している」と回答したのはわずか12.7%にとどまり、約9割が効果の違いを正しく把握できていないことが判明しました。特に「同じだと思っていた」という回答が12.0%存在し、根本的な誤解が脱毛選びの後悔につながっている可能性があります。

【調査結果】美容脱毛経験者の62.7%が効果に不満、医療脱毛への乗り換えを検討

設問：美容脱毛を経験された方にお聞きします。効果に満足していますか？

美容脱毛経験者の6割以上が効果に満足しておらず、そのうち約4割が医療脱毛への乗り換えを希望しています。「思ったより時間がかかる」「また生えてきた」という声が多く、期待と現実のギャップが大きいことがうかがえます。

【調査結果】最重視は「効果の確実性」45.7%、費用よりも結果を求める傾向

設問：脱毛方法を選ぶ際に最も重視することは何ですか？

約半数が「効果の確実性」を最重視しており、費用よりも確実な結果を求める傾向が明らかになりました。これは美容脱毛で効果に満足できなかった経験者の声や、SNSでの情報共有が影響していると考えられます。

【調査結果】68.0%が30万円以上を許容、「確実に終わるなら投資する」姿勢

設問：脱毛にかける総予算として、いくらまでなら許容できますか？

7割近くが20万円以上の予算を許容しており、40万円以上を投じても良いと考える層も16.3%存在します。「中途半端に安いものを選んで後悔するより、確実に終わるものに投資したい」という意識の表れと言えます。

【調査結果】最も信頼されるのは「医療機関の公式情報」38.0%、SNSは参考程度

設問：脱毛に関する情報収集で、最も信頼している情報源は何ですか？

医療機関の公式情報が最も信頼されており、正確な医学的情報へのニーズの高さがうかがえます。一方でSNSは参考程度にとどまり、誇大な広告や個人の感想に対する警戒心が高まっていることが示唆されます。

調査まとめ

本調査により、医療脱毛と美容脱毛の違いを正確に理解している人はわずか12.7%であり、多くの消費者が十分な知識なく脱毛方法を選択している実態が明らかになりました。美容脱毛経験者の62.7%が効果に満足しておらず、「思ったより終わらない」「また生えてきた」という後悔の声が多く寄せられています。脱毛選びで最も重視されるのは「効果の確実性」であり、費用よりも結果を求める傾向が顕著です。約7割が20万円以上の予算を許容していることから、正しい情報に基づいて医療脱毛を選択する消費者は今後さらに増加すると予測されます。後悔のない脱毛選びのためには、「永久脱毛は医療機関でのみ可能」という基本的な事実を理解した上で、自身の目的・予算・ライフスタイルに合った方法を選択することが重要です。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、脱毛方法の選択で最も重要なのは「何を目的とするか」を明確にすることです。永久的に毛をなくしたいのであれば医療脱毛一択であり、これは法律で定められた事実です。

医療脱毛と美容脱毛の最大の違いは「発毛組織を破壊できるかどうか」にあります。厚生労働省の通達（2001年）により、毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊する行為は医療行為と定められており、医療機関以外での実施は認められていません。美容脱毛で使用される光脱毛機器は、この規制を遵守するため出力が制限されており、発毛組織を破壊することはできません。そのため、美容脱毛は「永久脱毛」ではなく「減毛・抑毛」効果にとどまります。



効果の面では、医療脱毛は1回あたりの効果が高く、多くの方が5～8回で満足のいく結果を得られます。一方、美容脱毛は1回あたりの効果が限定的なため、12～18回以上の施術が必要となることが一般的です。さらに、美容脱毛は施術を中止すると数ヶ月～数年で毛が再生するケースが多く報告されています。



痛みについては、医療脱毛の方が強い傾向にありますが、現在は麻酔クリームの使用や冷却機能の向上により、以前と比べて大幅に軽減されています。また、蓄熱式レーザーなど痛みを抑えた機器も普及しており、痛みを理由に美容脱毛を選ぶ必要性は低下しています。



費用については、1回あたりの単価は美容脱毛の方が安価ですが、総額で比較すると大きな差はなくなります。さらに、美容脱毛で効果に満足できず医療脱毛に乗り換えるケースでは、結果的に両方の費用がかかり、最も高くつくパターンとなります。

【エビデンス】日本美容皮膚科学会や各レーザー機器の臨床試験データによると、医療脱毛は3～5回の施術で70～90%の減毛効果が得られるとされています。また、米国FDAが永久脱毛効果を認めているのは医療用レーザー脱毛のみであり、光脱毛（IPL）は「永久減毛」の表記すら認められていません。

医療脱毛が向いている方

・確実に永久脱毛したい方

・短期間で脱毛を完了させたい方

・長期的なコストパフォーマンスを重視する方

・剛毛や毛量が多い方

・VIOや顔など繊細な部位の脱毛を希望する方

美容脱毛が向いている方

・痛みに対する不安が強い方

・初期費用を抑えて脱毛を始めたい方

・毛量を減らす程度で満足できる方

・定期的なメンテナンスを継続できる方

後悔しないための選び方

・「永久脱毛」を希望するなら医療脱毛を選ぶ

・総額と完了までの期間で比較検討する

・肌トラブル時の対応体制を確認する

・極端に安い広告に惑わされない

・カウンセリングで疑問を解消してから契約する

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 医療脱毛と美容脱毛、どちらが良いですか？

A. 永久脱毛を希望するなら医療脱毛一択であり、これは法律で定められた事実です。

厚生労働省の通達により、発毛組織を破壊する行為は医療行為と定められています。本調査では87.3%がこの違いを正確に理解しておらず、美容脱毛経験者の62.7%が効果に満足していません。永久的な脱毛効果を求めるなら医療脱毛を、一時的な減毛で良いなら美容脱毛を選択してください。

Q2. 医療脱毛は何回で終わりますか？

A. 一般的に5～8回で満足のいく効果が得られ、完了までの期間は約1～1.5年です。

毛には成長期・退行期・休止期のサイクルがあり、レーザーが効果を発揮するのは成長期の毛のみです。そのため2～3ヶ月間隔で5～8回の施術が必要となります。本調査では医療脱毛の平均完了回数は6.2回、美容脱毛は15.8回と約2.5倍の差がありました。

Q3. 医療脱毛の費用相場はいくらですか？

A. 全身脱毛5～6回コースで25～40万円が相場であり、美容脱毛の約2～2.5倍です。

本調査では68.0%が20万円以上の予算を許容しており、「確実に終わるなら投資する」という姿勢が見られました。美容脱毛は10～20万円と安価ですが、完了回数が2倍以上かかり、効果の持続性も劣ります。長期的なコストパフォーマンスでは医療脱毛が優位です。

Q4. 美容脱毛から医療脱毛に乗り換えるべきですか？

A. 効果に満足していないなら、早めに医療脱毛への乗り換えを検討することをお勧めします。

本調査では美容脱毛経験者の24.3%が「医療脱毛に乗り換えたい」と回答しています。美容脱毛を続けても永久脱毛効果は得られないため、継続すればするほど時間と費用が無駄になります。乗り換えを検討している方は、無料カウンセリングで現状を相談されることをお勧めします。

Q5. 医療脱毛は痛いですか？

A. 痛みはありますが、麻酔クリームや冷却機能により大幅に軽減可能です。

本調査では脱毛選びで「痛みの少なさ」を最重視する人は10.7%にとどまり、45.7%が「効果の確実性」を優先しています。現在の医療脱毛は蓄熱式レーザーなど痛みを抑えた機器も普及しており、必要に応じて麻酔クリームも使用できます。痛みを理由に効果の低い方法を選ぶ必要性は低下しています。

放置のリスク

・美容脱毛では永久脱毛効果が得られず、施術を中止すると数ヶ月～数年で毛が再生する可能性がある

・効果に満足できず医療脱毛に乗り換えた場合、両方の費用がかかり最も高くつく

・エステサロンでは肌トラブル発生時に医療対応ができず、別途皮膚科への受診が必要となる

・長期間の通院が必要となり、予約困難やスケジュール調整のストレスが続く

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・永久脱毛を希望しており、確実な効果を求める方

・美容脱毛で効果に満足できず、乗り換えを検討している方

・短期間で脱毛を完了させたい方

・敏感肌やアトピーなど肌トラブルが心配な方

・VIOや顔など繊細な部位の脱毛を希望する方

