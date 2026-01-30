『なぜ自社製品IoTは“可視化止まり”で終わるのか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nsw-20260217/M1D



■ 進む製品のIoT化

製造業において、製品のIoT化検討、IoT実装は着実に進んでいます。センサーを搭載し、稼働状況や状態データをクラウドに送信することは、技術的には、もはや特別な取り組みではありません。



リモート監視や遠隔保守を目的としたIoT化は、多くの企業で「当たり前」の選択肢となりつつあります。





■ IoT化は進んだが、事業としての付加価値につながっていない一方で、「IoT化したはずなのに、事業としての成果が見えてこない」という声も、現場や事業部門から多く聞かれるようになっています。例えば、次のような状況に心当たりはないでしょうか。・稼働ログは蓄積されているものの、確認されるのはトラブル発生時だけ・アラートは通知されるが、結局は人の経験や勘に頼った対応になっている・ダッシュボードは整備されているが、現場も経営も「見るだけ」で終わっているこうした状態では、IoTは「監視のための仕組み」以上の役割を果たせていないというケースも少なくありません。■ 業務用機器IoT化の事例からみる、製品価値向上のための施策本セミナーでは、自社製品のIoT化を検討している、もしくは自社製品のIoT化はできているが何らかの課題を持たれいている方々に向けて、製品IoTを単なる可視化・監視の仕組みで終わらせず、サービスとして提供し、継続的な収益につなげていくための施策を、業務用機器のIoT化実践事例をもとに解説します。さらに、サービスとして継続的に提供するうえで欠かせないIoTにおける最新のセキュリティ要件への対策や、運用を見据えた実装の考え方についても触れながら、「IoTを導入したその先」で、製品ビジネスをどう変えていくべきかを事業視点で整理します。■ こんな方におすすめ・業務用機器・装置メーカーで、製品のIoT化を進めてきた方、これから進めたい方・製品IoTが稼働監視・アラート止まりになっており、収益化に課題を感じている方・売切り型ビジネスから、サービスを含めた収益モデルへの転換を検討している方・製品×データで、新たな付加価値やサービスを設計したい方■主催・共催NSW株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nsw-20260217/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]