対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、アルバイト採用向けに1面接500円の新プラン提供を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」において、パート・アルバイト採用向けの破格の新料金体系を設けました。1面接あたり500円で、対話型AI面接を実施いただくことが可能となります。

また合わせて、パート・アルバイト採用向けの新サービスサイトを公開いたしました。

https://peoplex.jp/part-time-job-interview

概要・意義

「PeopleX AI面接」は、人に代わりAIが面接官として採用面接を行うもので、日程調整が不要であることによる負担軽減、AIが対話を行うことによる公平・均質な面接の実施といった、企業・候補者双方にとっての利点・価値を提供するサービスです。社員の新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広くご活用いただいております。

このうち、パート・アルバイト採用に関して、短い面接時間で多くの件数を実施したいとのご要望が多くありました。そこでよりリーズナブルな価格でご活用いただけるよう、通常の料金体系とは別途、新たな料金でのご提供を開始することといたしました。今回設けたパート・アルバイト採用向けの新料金体系では、1面接（10分以内）あたり500円（税別）で本サービスをご利用になれます。

パート・アルバイト採用では特に、日程調整なく応募後すぐに面接に入れることで、「すぐに働きたい／働いてほしい」という意向に応えることが可能となります。また、店舗ごとにバラつきがちな評価基準も統一でき、店舗任せの状態からの脱却にもつながります。価格負担を抑え面接実施数を増やすことで、より一層の効果を実感いただきたいと考えております。

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp