【2026年最新版】AI検索時代を勝ち抜く「LLMO（GEO）対策 チェックリスト」を公開【全57項目】

AI検索最適化（LLMO/GEO）の先駆者として企業のデジタルマーケティングを支援するシュワット株式会社（本社：[東京都千代田区]、代表取締役：[渡邉志明]）は、本日、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewsなどの生成AIエンジンに最適化するための最新指標をまとめた「2026年度版 LLMO-GE対策 57項目チェックリスト」を公開したことをお知らせいたします。

資料ダウンロードはこちら :https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-checklist/

■ 背景：AIを使った検索の急速な普及

2026年現在、ユーザーの情報探索行動では、従来のキーワード検索に加えて、生成AIを用いたダイレクトな回答取得が急速に普及しています。

この変化に伴い、企業には従来のSEOに加え、AIに自社情報を正しく認識・引用させる「LLMO（Large Language Model Optimization）」および「GEO（Generative Engine Optimization）」への対応が急務となっています。

シュワット株式会社は、この新しい検索の在り方にいち早く着手し、先駆者として企業のLLMO支援を推進してまいりました。現在ではナショナルクライアントをはじめとする20社以上の企業に対し、本格的なLLMO対策の導入・運用支援を進行しております。

■ 「LLMO-GE対策 57項目チェックリスト」開発の目的

LLMOの重要性が高まる一方で、「具体的に何をすればAIに推奨・言及されるのか」という基準は、多くの企業にとって依然として不透明な領域です。

LLMOチェックリストの表紙

当社は、これまで数多くのプロジェクト支援を通じて、「どのような構造化データが好まれるか」「どの程度の頻度でファクトを更新すべきか」「ブランドのエンティティ（実体）をどう定義するか」といった膨大な検証データとノウハウを蓄積してまいりました。

このたび、現場の最前線で磨き上げた知見を体系化し、全57項目に及ぶチェックリストとしてまとめました。本リストを活用することで、企業は自社のコンテンツがAI時代に最適化されているかを、定量的かつ多角的に評ｔｙ価することが可能になります。

チェックリストをダウンロードする :https://shwat.jp/ultra/whitepaper/llmo-checklist/

■ 【期間限定】チェックリストに基づく「LLMO無料診断」を実施

今回のリスト公開に伴い、シュワット株式会社では、自社のAI検索対応状況を客観的に把握したい企業様向けに「LLMO無料診断(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/)」を期間限定で実施いたします。

LLMO無料診断

本診断では、公開した57項目のチェックリストに基づき、当社の専門コンサルタントが貴社サイトを分析。主要な生成AIにおいて「どのように言及されているか」「競合他社と比較してどの程度の優位性があるか」を診断し、具体的な改善優先順位をアドバイスいたします。

- 対象: 自社サイトのAI検索流入を最大化したい、またはAI回答の精度を向上させたい企業様- 診断内容: 「57項目の中から特に重要度の高い項目をピックアップし、貴社の現状の可視化」＋「貴社のAI上での言及・インプレッション状況の可視化」- お申し込み方法: 以下のボタンより、お問い合わせください。LLMO無料診断を依頼する :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/apply-for-a-free-llmo-diagnosis/LLMO無料診断について詳しくはこちら :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/

■ シュワット株式会社のLLMO支援サービスについて

当社は、単なる知見の提供にとどまらず、戦略策定から実行までを伴走型で支援いたします。

■シュワット株式会社について

■提供サービス一覧

- 実績: ナショナルクライアントを含む20社以上のLLMO/GEO支援を現在進行形で実施中。- 強み: 早期参入により蓄積された最適化ロジックと、最新のAIアルゴリズム解析に基づいた即応力。- 展望: 今後も進化を続けるAI検索市場において、企業のブランド価値を最大化するソリューションを提供し続けます。LLMO支援サービスについて詳しく :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/- 会社名：シュワット株式会社- 企業HP：https://shwat.jp/- 代表者：渡邉 志明- 本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201- 資本金：2,700万円- 事業内容：デジタルマーケティング支援事業