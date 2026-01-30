Á°À¤¤Îµ²±¤òÉð´ï¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ì²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡Ö¿ÀÆ¸Å¾À¸µ ～Éü½²¤ÏËâË¡¤Ç´°¿ë¤¹¤ë～¡×1/30¡Ê¶â¡ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¦Á°À¤¤Îµ²±¤òÉð´ï¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ì²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¦Äë¹ñ¤ÎÎÄ¸¤¤«¤é¸ø¼ß²È¤ÎÅ·ºÍ¿ÀÆ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ËâË¡¤ÇÉü½²¤¹¤ëÅ¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¡¦¡Ö¿ÀÆ¸Å¾À¸µ ～Éü½²¤ÏËâË¡¤Ç´°¿ë¤¹¤ë～¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡§ https://piccoma.com/web/product/166712
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â ºß⿓¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢SMARTOON(R)︎¿·ºî¡Ø¿ÀÆ¸Å¾À¸µ ～Éü½²¤ÏËâË¡¤Ç´°¿ë¤¹¤ë～¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Chena¡¿Ê¸¡¦Ì¡²è¡§KLian, Hojyun¡Ë¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ø½Ã¤ò¼í¤ëÃÏµå·è»àÂâ¤ÎÁí»ÊÎá´±¡ÖÀ±±Æ ³®¿Í¡×¡£ °Û³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢Äë¹ñ¤ÎÎÄ¸¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¤¿Ëö¤Î»à¡£ ¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢Äë¹ñºÇ¶¯¤Î¹õËâ½Ñ»Õ¥¶¥¯¥»¥ó¸ø¼ß¤ÎÂ©»Ò¡Ö¥Çー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤Î¼ê¤Ç¡¢Äë¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
·õ¤ÈËâË¡¡¢¤½¤·¤Æ¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥·ー¡£ Á°À¤¤ÎÃÎ¼±¤ÈÇ½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸ø¼ß²È¤ÎÅ·ºÍ¿ÀÆ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Çー¥ë¡£ ¤«¤Ä¤ÆÄë¹ñ¤Î¸¤¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢º£¡¢Äë¹ñ¤Î¿´Â¡¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤ë¡£
(C) KLian, Hojyun, Chena / MSTORYHUB
¡Ö¿ÀÆ¸Å¾À¸µ ～Éü½²¤ÏËâË¡¤Ç´°¿ë¤¹¤ë～¡×
½ÐÈÇ¼Ò¡§Mstoryhub
¸¶ºî¡§Chena
Ê¸¡¦Ì¡²è¡§KLian, Hojyun
¡Ö½é²ó20ÏÃ°ìµó¸ø³«¡¿Ëè½µ¶âÍËÆü¹¹¿·¡×¤ÇÇÛ¿®¡£
MSTORYHUB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§MSTORYHUB Co., Ltd
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Gisoo Lee
½êºßÃÏ¡§#608 & #708, 298, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
MSTORYHUB¤Ï2015Ç¯¤Ë ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢IP´ðÈ×¤Î¡Ö¥¦¥§¥Ö¾®Àâ+¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó+¥É¥é¥Þ¡×À©ºîÀ¸ÂÖ·Ï¤ò´°À®¤µ¤»¤¿´Ú¹ñÍ£°ì¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÁí¹ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆËèÇ¯¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤È¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤ò³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¸¶ºîIP¤Î³ÈÄ¥¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
