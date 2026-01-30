グローバル展開の一環としてSideが台北に新スタジオを開設

Side International Japan株式会社

台湾・台北市 - 2026年1月29日 - 世界的な受賞歴を有するゲームサービスプロバイダーSideは、本日、新たな台北スタジオを正式オープンしました。新拠点開設により、台北全域で75名以上の新規雇用が見込まれています。台湾のゲーム市場は、2030年までに46億4,000万ドルの規模に成長すると予測されており、今回の拡大はSideの戦略的な取り組みの一環です。Sideは、AIを活用した新たなソリューションをサービスに組み込み、成長を続ける台湾の開発者コミュニティへの支援を強化します。

Side台北は、品質保証（QA）、ローカライズ、ローカライズQA (LQA) を中心に事業を拡大しており、2025年には100件を超えるプロジェクトを完了しました。また、正社員の約1割が昇進するなど、着実な成長を遂げています。今後は新スタジオ開設に合わせて採用を加速し、既存メンバーと新しい仲間が一体となってさらなるサービス向上を目指します。

台北市南港区で開催されたオープニングセレモニーには、親会社PTW Holdingsの代表者も参加しました。

Side および PTW Holdingsの代表者が、新たに開設された Side 台北スタジオのオープニングセレモニーを行いました。 左から：Martin McBride（Side 最高コミュニケーション責任者）、橘 鉄平（PTW Holdings 代表取締役社長／Side 会長）、Frank Chang（Side台北 サイトヘッド）、Karen Xia（Side アジア担当バイスプレジデント）

台湾ではゲーム文化の広がりとともに、現地の知見や人材も厚みを増し、Sideのような企業が拠点を構える環境が整いつつあります。台湾には、約1,450万人のゲームユーザーが存在しており、世界のトップ15に入るゲーム市場として広く知られています。また、オンラインおよびモバイルゲーム領域においては、プレイヤー支出の高さと影響力のある市場としても認識されています。

■ Side CEO Deborah Kirkham のコメント

「今回のスタジオ開設は、単なる拠点拡大にとどまらず、台湾のゲーム業界と台湾で活躍する現地チームへの確かなコミットメントを示すものです。Sideは常に変化をリードしてきました。2026年は、受賞歴ある人材の強みをさらに伸ばし、AIソリューションを活用しながら、クライアントへの提供価値を一層高めていきます。」

■ Side台北 サイトヘッド Frank Chang のコメント

「世界のゲーム業界は、現在、変化の局面にありますが、アジア市場は、コンソール、PC、モバイルゲームの分野で引き続き成長を続けています。私たちはイノベーションと変化を追求し、プレイヤー体験を最優先に、遊び続けられる環境づくりに取り組んでいます。Side台北は、東西の文化が交錯する環境の中で築かれました。台湾の人々は、ゲーム・映画・テレビ・ストリーミングなど幅広く、東アジアとアメリカの多様な文化コンテンツに親しんでいます。この文化的な理解力にQA・ローカライズ・LQAを核とした私たちの体制を組み合わせることで、コンソール、PC、モバイルを問わず、パートナーの皆さまに最適なサービスを提供します。これ以上ないチームだと自負しています。」

台北スタジオでは、主にQA、ローカライズ、ローカライズQAサービスに注力していますが、世界各地のSideスタジオと連携し、部門横断的なプロジェクトにも対応します。

Sideは昨年のグローバルリブランディングを経て、ゲーム開発の全工程を支援できるフルサービス体制を強化しました。また、世界的なゲーム・ライフスタイルブランド Razer と共同で、プレイテストとQAを統合したAIソリューションを発表しています。

2026年にはローカライズおよびLQA領域にもAI活用を拡大し、成長する台北チームをさらに支援する計画です。

Sideに関するアセットおよび追加情報はこちら(https://side.inc/ja/news)からご覧いただけます。

Sideについて：

Sideはゲーム開発およびゲームサービスのグローバルプロバイダーであり、世界中の大手デベロッパーやスタジオに技術的かつクリエイティブなソリューションを提供しています。2009年に設立された Side は、日本でのルーツから発展し、現在では北米、ヨーロッパ、南米、アジアの十数か国に15以上のスタジオを構えるゲーム業界のグローバルグループへと成長を遂げています。Sideは、アートプロダクション、ゲーム開発、音声制作、QA、ローカライズ、LQA、プレイヤーサポート、コミュニティ運営、データセットなど業界をリードするサービスを提供しています。サービスの詳細は、www.side.inc(https://side.inc/ja)をご覧ください。



【Side ソーシャルメディア】

Facebook: https://www.facebook.com/sidejapan/

X: https://x.com/SideIntlJapan

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sideglobal/