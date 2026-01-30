大和ミュージアム開館20周年記念基調講演・シンポジウム 2026年3月28日(土)開催

大和ミュージアム

広島県呉市にございます呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)は、昨年2025年2月17日より、リニューアル工事のため休館しておりますが、施設や展示を充実して2026年4月23日(木)にリニューアルオープンいたします。リニューアルオープンを前にした2026年3月28日(土)に、開館20周年を記念した基調講演・シンポジウムを開催、1,000名様をご招待いたします。

【催事名】

大和ミュージアム開館20周年記念基調講演・シンポジウム

終戦80年を超えて これからの歴史の伝え方を考える

～忘れられない「記憶」を忘れてはならない「歴史」に～

【概要】

終戦80年という節目を迎えるとともに、大和ミュージアムは開館20年を経てリニューアル工事を進めております。本イベントでは終戦80年という時間の経過を改めて意識し、呉における戦争の歴史とそこで培われた技術にも触れながら「歴史」の継承に関わる活動をしてきた方々に、その思いを語っていただきます。失われようとしている人々の「記憶」をいかに未来に継承していくのか、大和ミュージアムの役割を含め考えていきます。

■開催日時

2026年3月28日（土） 12時30分開場、13時30分開演、15時50分終演

■開催会場

呉信用金庫ホール（呉市中央3丁目10番1号）

■入場料金

無料

■応募人数

先着1,000名様（事前申込制）

■応募方法

WEBサイトの専用フォーム(https://business.form-mailer.jp/lp/1ffef8af326453)より応募（先着順、応募人数に達し次第応募受付終了）

■内容

第1部 基調講演

テーマ：私が見た太平洋戦争と戦後復興

講演者：石坂 浩二氏（俳優・大和ミュージアム名誉館長）

第2部 シンポジウム

テーマ：大和ミュージアム開館20年 これからの歴史の伝え方を考える

モデレーター：池上 彰氏（ジャーナリスト）

パネリスト ：石坂 浩二氏、梯 久美子氏（ノンフィクション作家）、戸高 一成（大和ミュージアム館長）

基調講演・パネリスト：石坂 浩二氏モデレーター：池上 彰氏パネリスト：梯 久美子氏パネリスト：戸高 一成

■主催/後援

主催：呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)

後援：広島テレビ

詳しくは、大和ミュージアム公式ホームページをご覧ください

URL：https://yamato-museum.com

大和ミュージアム基本情報

戦艦「大和」を建造した軍港、日本一の海軍工廠のまちとして栄え、戦後は、世界最大のタンカーを数多く建造する明治以降の「呉の歴史」と造船・製鋼を始めとした各種の「科学技術」を紹介する博物館。

平成17(2005)年4月23日に開館し、現在はリニューアル工事のため令和8(2026)年4月22日(水)まで休館中。令和8(2026)年4月23日(木)にリニューアルオープンする。

※現在仮展示室として、大和ミュージアムサテライト（広島県呉市中通1丁目1-2）で営業中

住所：広島県呉市宝町5-20 電話番号：0823-25-3017

公式Webサイト：https://yamato-museum.com