ユネスコ加盟75周年記念 「ユネスコ日本ユース・フォーラム2025/26」開催のお知らせ

(公財)五井平和財団では、世代や経験を問わず、ユネスコの理念や多様な活動に触れながら、自分の関心や可能性を広げていく学びと出会いの場として、2月8日(日)に日本教育会館（東京）とオンラインで「ユネスコ日本ユース・フォーラム2025/26」を開催します。（主催：文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、公益財団法人五井平和財団 企画：次世代ユネスコ国内委員会）

１．登壇者

出雲 充（いずも みつる）／株式会社ユーグレナ代表取締役社長

駒場東邦中・高等学校、東京大学農学部卒業後、2002年東京三菱銀行入行。 2005年株式会社ユーグレナを創業。世界初の微細藻類ミドリムシ（学名：ユーグレナ）食用屋外大量培養に成功。 第一回日本ベンチャー大賞「内閣総理大臣賞」、第五回ジャパンSDGsアワード「内閣総理大臣賞」受賞。 著書に『僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。』（小学館新書）、『サステナブルビジネス』（PHP研究所）。 経団連スタートアップ委員長、経済同友会スタートアップ推進総合委員長、内閣官房知的財産戦略本部員、文部科学省アントレプレナーシップ推進大使、東京大学農学部運営諮問委員、東京大学創立150周年記念事業150人委員、開志専門職大学客員教授、世界経済フォーラム（ダボス会議）ヤンググローバルリーダー、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団SDGsゴールキーパー。

長内 あや愛(おさない あやめ)／株式会社食の会代表取締役

食文化研究家。2011年から料理の作り手として修行をはじめる。調理師・製菓衛生師。高3時に「世界経済フォーラムダボス会議」のU30起業家コンテスト「Re-Generate Japan」を最優秀賞。慶應SFC総合政策学部在学中研究を行いながら、復刻再現料理の食事制作・提供の場として2019年8月食の聖地日本橋にて[食の會日本橋]オープン。「和食と洋食の食文化の衝突」をテーマとし、江戸後期から明治期の食を文献から再現に取り組む。持続可能な食文化創造を目指し山形県鶴岡市で発酵タンパク質「kin-pun」共同経営者。文化庁食文化「知の活用振興事例」顕彰委員/山形大学農学部客員准教授/株式会社食の会代表/文科省アントレプレナーシップ推進大使など。

２．主なプログラム

【午前の部】

■オープニング 10:30～10:50（20分）

■セカイを知るPart1 10:50～11:10（20分）

・ユネスコ・ユースフォーラム参加報告



■ポスターセッション 11:10～12:00（50分）

・ユース団体・若手社会人を含む各種団体のポスター展示

【午後の部】

■セカイを知るPart2 13:00～13:45（45分）

・基調講演「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」

出雲充／株式会社ユーグレナ代表取締役社長



■セカイを知るPart3 13:50～14:50（60分）

・ユネスコ加盟75周年記念 パネルディスカッション

<パネリスト>

出雲充／株式会社ユーグレナ代表取締役社長

長内あや愛／株式会社食の会代表取締役

次世代ユネスコ国内委員会委員



■セカイを知るPart4 15:15～16:05（50分）

次世代ユネスコ国内委員会ワーキンググループ活動報告（事前登録制）

・教育分科会

「ユネスコの教育分野における学びのかたち ～若者参画から見えてきた視点～」

・科学分科会

「『守る』から『共に生きる』へ ～ユネスコエコパークが示す、これからの暮らし～」

・文化分科会

「MONDIACULT(文化政策と持続可能な開発に関する世界会議) 2025最新報告 ～『わたし』の日常と『セカイ』の文化政策が『つながる』瞬間～」



■クロージング 16:05～16:50（50分）

・Next Action宣言

～閉会後～参加者同士で自由に交流いただけます

３．開催概要

■日時：2026年2月8日（日）10：30～16：50（開場10：00）

■場所：

【会場】日本教育会館 第1会議室（東京都千代田区）

【オンライン】YouTubeライブ配信

■参加対象：ユネスコ活動経験者はもちろん、初めての方も大歓迎！

■参加費：無料

■言語：日本語 ※通訳はありません。

■募集人数：会場100名（先着順）、オンライン定員なし

■申込締切：2月5日（木）※会場定員100名（先着順）

■申込フォーム

https://www.goipeace.or.jp/unesco-youth/forum-feb2026

４．主催・共催・後援

■主催

文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、公益財団法人五井平和財団

■企画

次世代ユネスコ国内委員会

■後援（予定）

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）、特定非営利活動法人日本ジオパークネットワーク、公益財団法人日本自然保護協会