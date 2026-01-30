ドローンをあそぶ！みせる！きそう！「日本最大級ビギナー参加型ドローンイベント D ONE（ディーワン）」第2ラウンドを2026年3月28日（土）・29日（日）に石川県加賀市で開催！

株式会社 近未来大学校

前回、オープンたかつき運営会議（高槻市・高槻市観光協会・高槻商工会議所）の共催を得て開催した第1ラウンドでは、多くのエントリーのもと盛大に開催されました。そして、今回は進化する日本の宿「石川 山代温泉 瑠璃光（るりこう）」を舞台に、2日間、 D ONE（ディーワン）に染まります。さらに「加賀市次世代エアモビリティコンソーシアム」が後援での開催となりました。



前回（第1ラウンド）の様子▷ https://www.youtube.com/watch?v=p74F6tRRYvs



近年、ドローンを兵器として使うシーンがニュース・新聞で度々報道されていますが、本来ドローンは、ルールを知り、安全に飛行する方法を知れば、もっと楽しく、もっと便利になるデバイスであることを多くの方に知っていただくために、ビギナー参加型ドローンイベント 「D ONE（ディーワン）」をスタートしました！D ONE（ディーワン） は、企業やプロが集うドローンイベントではなく「これからドローンを始めようかな・・・」とお考えのビギナーの方が楽しむことができ、お一人で気軽に参加可能な、今までになかった「ビギナー参加型ドローンイベント」です。ビギナー向けのドローンプログラミング飛行体験と、「ドローン３×３」。ビギナー＆エキスパート向けの「DJI NEO ワンメイク レース」。エキスパート向けの「インドア（屋内）ショー」の4つのコンテンツを予定しています。全ての競技も観覧無料ですから、ドローンに興味のある方には、2日間楽しんでいただける企画になっています。

________________________________________________________________

コンテンツ １. ドローンプログラミング飛行体験「遊びながら学ぶ、プログラミング教育の新体験」2026年3月28日（土）11:00～14:00



小学校におけるプログラミング教育は、プログラミング的思考を育むために行います。自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要か、どのように改善していけばより意図した活動に近づくのかということを、論理的に考えていく力です。文部科学省小学校学習指導要領では、算数科、理科、総合的な学習の時間において、児童がプログラミングを体験しながら、論理的思考力を身に付けるための学習活動を取り上げる内容やその取扱いについて例示されています。本カリキュラムでは、クリエイティブなゲームプレイの教育と研究を推進することで、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための活動を行います。 学びと楽しさのドローン教育Hulaドローンは、「楽しさと学習の融合」を重視し、お子様の好奇心を刺激するとともに、人工知能学習の敷居を下げ、自信を育むことを目指し、科学技術イノベーション教育に新たな活力を加えます。



参加費：お1組 \980（税込）お子様1人＋保護者2人の合計3人までは1組とします。

________________________________________________________________

コンテンツ ２. インドア（屋内）ドローンショー コンテスト「INDOOR DRONE SHOW GRAND PRIX」 2026年3月28日（土）15:00-18:00



W5m × D5m × H3m の範囲（リング）で、インドア ドローンショーを演技していただきます。観客としてご参加いただいた皆さまとスタッフの評価で試合をします。審査基準は以下の通りです。第1ラウンド入賞者も参加して日本最高峰のインドア（屋内）ドローンショーを決定します！審査基準は下位の通りです。

・安全性（見ている人が「安全・安心」と感じられるか？）

・技術性（動きの正確さ、安定したフライトができているか？）

・エンタメ性（楽しいと感じられる内容か？）



エントリー費：選手（1チーム）参加費 \4,900 (税込) 観客無料。



優勝者には、トロフィー・副賞（DJI製品購入権 \30,000分）を贈呈*、2位入賞者にはトロフィー・副賞（DJI製品購入権 \20,000分）を贈呈*、3位入賞者にはトロフィー・副賞（DJI製品購入権 \10,000分）を贈呈*します。

________________________________________________________________

コンテンツ ３. ビギナー向け「ドローン３×３」 2026年3月29日（日）11:00～14:00



3m × 3m × 3m のネット（リング）の中に設置されたリングに、ボール型のドローン「FEEBY」（サイズ：125 × 125 × 115 mm、重量：45g、税込価格：9,900円）を、3分間で何回シュートができるか？を競う競技です。会場でも機体販売を行い、インストラクター付きで練習をしていただけます。小学生～シニアまで楽しんでいただける競技です。



エントリー費：\980（税込） 観客無料。

________________________________________________________________

コンテンツ ４. ビギナー&エキスパート向けワンメイク レース「DJI NEO GRAND PRIX」 2026年3月29日（日）15:00～18:00



無改造のDJI NEOまたは、DJI NEO 2を使って、定められたコースで10分間の最高ラップタイムを競い合うドローンレースです。会場では、レンタル機の有料貸出(\2,000)もあるので、ビギナーでも小学生～シニアまで楽しんでいただける競技です。第1ラウンド入賞者も参加して市販機体での日本最速ドローンレーサーを決定します！ また、機体をお持ちでない方も参加可能！ 機体の貸し出しをご希望の場合は、選手参加費 \4,900（税込）＋機体レンタル代 \2,000（税込）でご参加いただけます。



エントリー費：\4,900（税込） 観客無料。



優勝者には、トロフィ＆副賞（DJI製品購入権 \30,000 分）を贈呈*、2位入賞者にはトロフィ＆副賞（DJI製品購入権 \20,000分）を贈呈*、3位入賞者にはトロフィ＆副賞（DJI製品購入権 \10,000分）を贈呈*します。

________________________________________________________________

※ 選手としての出場・観客・体験会などへの参加エントリーについて

出場・観客・参加のエントリーサイト ︎ https://dronecollege.ac/d_one



※ イベント開期中のご宿泊ご予約は以下で受付ております。

石川 山代温泉 瑠璃光（るりこう）https://rurikoh.jp

〒922-0295 石川県加賀市山代温泉19-58-1

TEL 0761-77-2323【受付時間 9:30-18:30】 FAX 0761-77-3821



*第2回 DJI NEO GRAND PRIX（ワンメイクレース）と、第1回 INDOOR DRONE SHOW PRIX（屋内ドローショーコンテスト）の副賞は、一般社団法人ドローン大学校から提供されます。

________________________________________________________________



第2回 D ONE（ディーワン）大会概要



主催 株式会社近未来大学校

事務局 メール：hi@neouniv.jp 電話：03-6865-8188

後援 加賀市次世代エアモビリティコンソーシアム

協賛 石川 山代温泉 瑠璃光（るりこう）・一般社団法人ドローン大学校

日時 2026年3月28日（土）29日（日）11:00 -18:00

場所 石川 山代温泉 瑠璃光（るりこう）〒922-0295 石川県加賀市山代温泉19-58-1