NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、クラウドファンディングが終了。支援総額2,117,000円（211%）支援者178人。関東河川での実証に向け始動

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて実施したプロジェクト「川で止めて、海を変える。日本標準の河川ごみ回収モデルをつくりたい」を2026年1月18日に募集終了いたしました。

支援総額は2,117,000円（目標1,000,000円に対して211%）、支援者数は178人となりました。

皆さまからのご支援をもとに、海へ流出する前のごみを「川」で回収・可視化するための取り組みを前進させ、関東の河川での河川ごみ回収装置による回収実証実験に向けた準備を進めてまいります。

クラウドファンディング結果

支援者の皆さまへ、心より御礼申し上げます

支援者数・支援総額を反映したクラファンメインビジュアル- プロジェクト名：川で止めて、海を変える。日本標準の河川ごみ回収モデルをつくりたい- 期間：2025年12月20日～2026年1月18日- 支援総額：2,117,000円- 達成率：211%（目標金額 1,000,000円）- 支援者数：178人- 寄付金の使途：関東の河川における河川ごみ回収装置「kawasemi」の実証に向けた準備・実施費 実証に向けた装置の改良および安全対策 回収データの記録・分析・報告体制の構築- URL：https://camp-fire.jp/projects/901267/view?list=watched河川ごみ回収プロジェクトリーダー：室谷雄作

本プロジェクトにご支援・ご協力をいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

いただいた応援を力に、関東での河川ごみ回収活動をやって終わりにせず、成果として残す。

そして次の展開につながる形を目指して前進してまいります。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

今後のロードマップ（予定）

2026年2月中旬：第5回 河川ごみ回収実証実験の実施

2026年3月中旬：東京で報告会の実施（仮）

2026年5月上旬：本格的な準備開始

2026年11月上旬：関東の河川での河川ごみ回収装置 実証実験

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月1回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中 秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。