【イベントレポート】話題の美容成分アゼライン酸にだけスポットを当てた第3回「アゼフェス」が大盛況

株式会社スクアス

株式会社スクアス（本社：愛知県春日井市 代表取締役：久瀬麻里）は、ブライトデイズ、oily and oily skinのアゼライン酸クリームを開発した3ブランドオーナーで第3回『アゼフェス』(アゼライン酸の魅力を伝えるフェス)を、2026年1月17日（土）に東京・株式会社サティス製薬の研究所で開催しました。

このイベントは、「アゼライン酸の魅力をより多くの人に知って欲しい」「自分にぴったりのアゼライン酸商品を見つけて欲しい」という主催者の強い想いから実施しました。

第3回では、午前・午後の2回転で参加人数を倍以上に増やして開催いたしました。

アゼライン酸とは・・・アゼライン酸とは小麦などに含まれる天然由来の成分で、テカリのケアが得意な脂性肌向け整肌成分です。

イベントのハイライト：アゼライン酸愛が溢れた一日

■アゼライン酸の基礎から応用まで深く学ぶ

イベント前半では、株式会社サティス製薬の研究員による「アゼライン酸講座」を実施。

アゼライン酸の効果や特性、相性の良い成分、肌質別の使用方法など、普段なかなか聞けない専門的な知識を分かりやすく解説しました。

参加者から寄せられたリアルな疑問にもその場で回答し、理解が深まる時間となりました。

■世界にひとつだけの「アゼライン酸クレンジングオイル作り」

最も盛り上がりを見せたのが、アゼライン酸を配合したオリジナルクレンジングオイル作り。

自身の肌悩み別で成分を選び、好きな香りをつけて世界にひとつだけのアゼライン酸クレンジングオイルを作り上げるという、化粧品好きにはたまらない体験となりました。

「自分で化粧品を作れるなんて最高でした！」という声が多数寄せられました。

■アゼライン酸コスメの“徹底比較コーナー”で自分に合う1つが見つかる

会場にはアゼライン酸を配合した国内外の28商品を比較できるコーナーも設置。

アゼライン酸濃度・テクスチャー・配合成分の違いを実際に試しながら、自分の肌に合ったアイテムを探せると好評でした。

■ アイブロウメイクレッスン

眉の描き方ひとつで、顔の印象は大きく変わります。アイブロウレッスンでは骨格や表情に合わせた眉デザインを学び、毎日のメイクがもっと楽しくなるコツをお伝えしました。

参加者からは”勉強になったのでになったので次回もぜひ！”という声を頂きとても好評でした。

■豪華景品がもらえる抽選会や懇親会も大盛況

エンディングでは、3ブランドの商品を詰め合わせた「アゼライン酸集中ケアセット」などが当たる抽選会を実施。

最後まで参加者の熱気が続く盛り上がりとなりました。

その後の懇親会では参加者とブランドオーナーがじっくり話せる時間を確保し、一人一人の参加者と向き合いました。

反響

イベント終了後、X(旧Twitter)にて"#アゼフェス"で数多くの投稿をいただきました。

「アゼライン酸の理解がより一層高まりました。」「アゼライン酸を知って触って作れる唯一無二のイベント。また参加したい」「開発者の商品に対する熱い想いを聞けて使いたくなりました」など多くの感想が寄せられました。

また、トレンド入りを果たし、大盛況のイベントとなりました。

今後の展開

今回のイベントでは90名の参加枠を大きく超える申し込みがあったことから、定期的な開催を計画しています。

3ブランドオーナーは積極的にSNSでもアゼライン酸の魅力を発信し続けて、業界の発展に貢献していく所存です。

次回は2026年4月4日(土)開催予定となっています。

会社概要

株式会社スクアス

所在地：愛知県春日井市東野町2-9-9

代表者：久瀬麻里

会社HP：https://sukuus.com

X：https://x.com/sukuus_mari

販売ページ(楽天)：https://www.rakuten.co.jp/sukuus/

ブライトデイズ

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号 むつみビル3階

代表者：清水篤史

X：https://x.com/atsumaru_cosme

販売ページ(Amazon)：https://amzn.to/4pbiq0B

oily and oily skin

代表者：大村 公亮

公式X：https://x.com/karaoke_ikitai0(https://x.com/karaoke_ikitai0)

販売ページ：https://withbrand.jp/blogs/owners/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%B3

問い合わせ先

株式会社スクアス

メールアドレス：info@sukuus.com

公式ライン：https://line.me/R/ti/p/@018tcgql