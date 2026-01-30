全従業員が事業開発できる「VIG Base」に市場・顧客分析ができる新機能を提供開始

株式会社VIG

株式会社VIG（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 正輝）は、全従業員が事業開発できる「VIG Base」において、市場分析および顧客分析を自動生成する新機能を提供開始しました。

本機能により、市場規模算定（TAM/SAM/SOM）、マクロトレンド分析、顧客セグメント設計、代替品整理など、これまで数日～かかっていた初期調査工程を、短時間で仮説構築することで検証フェーズへのリソース集中が可能となります。

VIG Baseの新機能追加

URL：https://vigbase.vig.tokyo/

背景

多くの企業において、新規事業の初期フェーズでは以下の課題が発生しています。

市場調査・競合調査に時間がかかり、意思決定が遅れる

顧客セグメント設計が仮説止まりで検証につながらない

社内資料作成に工数が集中し、仮説検証に時間を割けない

VIGでは、こうした「調査工数の肥大化」と「意思決定スピードの低下」が新規事業立ち上げの失敗確率を高めていると捉え、本機能の開発に至りました。

新機能概要

今回追加された機能は、新規事業の初期検証フェーズに必要な市場理解・顧客理解をAIが自動構造化することを目的としています。

１. 市場分析機能

・対象市場分析

事業アイデアに対して「誰に・どの市場で・どの領域を狙うのか」を定義し、参入対象となる市場セグメントを構造化します。実際の事業展開を前提とした現実的なターゲット市場設計を支援します。

・マクロトレンド分析

PEST要素（政治・経済・社会・技術）を含む外部環境変化を整理し、中長期の成長ドライバー仮説を立てます。

・TAM / SAM / SOM算出

市場全体（TAM）、獲得可能市場（SAM）、現実的に狙う市場（SOM）を分解して定量化します。初期の見積もりとして投資判断・事業計画策定に即活用可能な形で出力します。

２. 顧客分析機能

・顧客セグメント設計

年齢層、業種、役職、課題軸など複数視点からセグメントを自動生成します。

・基本行動分析

顧客の消費行動をユーザージャーニー/バリューチェーンで構造化し頻度、時間、コストの仮説を作ります。

・代替品整理

既存ソリューションの代替手段がなぜ選ばれているかまで含めて仮説を出し、差別化ポイント設計を支援します。

想定される導入効果

本機能により、以下の成果が期待できます。

・初期の市場調査工数を最大90％削減

・事業の初期仮説構築スピードを大幅短縮

・属人化しがちな事業検討プロセスの標準化

・検証フェーズへのリソース集中

VIGが伴走支援、事業立ち上げで培ってきたノウハウを、AIプロダクトとして再現する形でワークフローを組んで実装しております。

今後の展開

勝てる事業案の量産化と一部ニーズ検証済みアイデアの外販/共同パートナー探索を予定しております。ぜひVIG Baseサービスサイトよりお問い合わせください。

VIGでは、誰もが新しい価値創造に熱狂できる世界をつくるために複数サービスを強化していきます。