11.7kg、日本発。“走りの感動”を最優先に設計したフルカーボン電動グラベルバイク「EX ONE」誕生

合同会社RicoVACTORS EX ONE

合同会社Rico（本社：滋賀県、代表社員：志賀 美之）は、同社が展開するE-Bikeブランド「VACTORS（バクターズ）」から、次世代のフルカーボン電動グラベルバイク 「EX ONE」 を発表いたしました。

目指したのは究極の電動アシストバイク

EXONE は、スーパースポーツ級の走行性能と、最先端の電気モーターの力を精密設計で融合させた、

次世代電動アシストバイクです。ロードバイクのDNAを受け継ぐ、最高のフレームを先行開発。

その性能に合わせてモーターとセンサーを再設計し、革新的なフレーム構造を実現しました。

舗装路でも未舗装路でも、しなやかで滑らか、そして力強い走りを生み出します。

わずか11.7kgという軽さがE-Bikeであることを忘れさせ、静音モーターが余計な音を抑え、風を切る音と走りの気持ちよさだけが際立ちます。

VACTORS EX ONE

EXONE は、電動らしさを感じさせない洗練された都会的な佇まいに、グラベルらしい“外に走り出したくなるワクワク感” を融合させました。街でも自然でも、どちらにも馴染むデザインです。バッテリーやケーブルを内装化したクリーンなフォルムは、見た目の美しさと、走行性能・整備性を両立させた 必然のデザインです。

静かな加速に身を委ね、砂利道の先も、坂道の頂も、走るたびに心が躍る体験へ。EX ONEとともに、地図にない景色を探しに行こう。

EX ONEフレームの設計思想

EX ONEのフレーム設計は、従来のE-Bikeとは逆の発想から生まれています。多くの電動自転車がモーターやセンサーを先に決め、その制約に合わせてフレームを設計するのに対し、EX ONEではまず走行性能を最優先したフレームを完成させました。

T47、UDH、スルーアクスルなど最新スポーツバイク規格を採用し、剛性分布や振動吸収を最適化。

その後、このフレームに合わせて電動ユニットを開発することで、フルコンポ対応と理想的なBB剛性を両立しています。

専用設計のSPWSモーター（SPWS）

SPWS（Superpower System）は、内蔵パワーメーターによってライダーのペダリングリズムを高精度に解析し、理想的なタイミングでアシストを最適化する独自制御システムです。無数の実走テストによって磨き上げられた制御ロジックにより、違和感のない自然で直感的な操作性を実現しています。

EX ONE専用に設計されたSPWSモーターは、スルーアクスル構造を採用し、ストレートプルハブと組み合わせることで高い剛性を確保。モーターの出力をロスなくタイヤへ伝達し、登坂や加速時でも力強く安定した走りを生み出します。24km/h以降も残留抵抗がほとんどなく、ロードバイクのような軽快で伸びのある走行感を維持します。さらに精密ギヤと改良された磁気設計により、同クラス比約1.5倍の静音性を実現。高出力時でもノイズを抑え、上質で心地よいライドを可能にします。

パワーメーター標準内蔵

標準でパワーメーターを内蔵しているため、ペダルを踏んだ力、速度、パフォーマンスがデータとして記録され、ライドを“見える化” できます。さらに、Bluetooth・ANT+ 対応で、Zwift、Wahoo、Garmin、Rouvy など、多くのサイクルアプリやデバイスと連携可能。

いつものサイクリングが、デジタルとつながることで、まるで“自分の走りが進化していく” 感覚を楽しめます。

拡張バッテリー搭載で最大160km

ボトル型の拡張バッテリーを追加すれば、航続距離は最大160kmへ。デザインを損なわずフレームに収まり、接続も簡単。これまで諦めていたロングツーリングや未知のルートにも安心して走り切れる圧倒的なバッテリー性能を備えています。

３つのカラーバリエーション

Matt Black

印象：どんな服装・シーンにも馴染む、上質な定番

都会的・クール・洗練派

OFF White

印象：清楚感があり、佇まいにセンスが宿るニュートラルカラー

シンプル・上品・インテリア重視派

Burgundy Red

印象：程よく存在感があり、大人の色気と差別化を両立した一本

人と被らないものを選びたい個性派

EX ONEは、クラウドファンディングでの先行販売を予定しています。

詳細な仕様や販売スケジュールについては、EX ONE特設ページにて順次公開いたします。

私たちについて

私たちのものづくりは、「自分たちが心から乗りたいE-Bikeをつくる」という、極めてシンプルな想いから始まりました。

移動手段としてではなく、走ることそのものに感動できるE-Bikeは、本当に存在するのか。その問いに向き合うところから、EX ONEの開発は動き出しました。

ロードバイクで味わった、あの研ぎ澄まされた走りの感覚。

調べるほどに、スポーツバイクの世界は欧米ブランドが長い時間をかけて築き上げた完成された領域であることを知りました。一方で、日本には世界最高水準の部品メーカーや精緻なものづくりの技術がありながら、完成車として語られるブランドは多くありません。その事実が、私たちの中に強い違和感として残りました。

フレームの一本のラインから、モーター制御やアシストアルゴリズムの設計に至るまで、すべてを自分たちの手で考え、何度も試し、そして失敗を重ねてきました。テストライドで理想から程遠い結果に落胆した日もあれば、わずかな改善の兆しを見つけ、夜遅くまで設計を見直した日もあります。

数えきれない試作と検証を重ねる中で、走りは少しずつ洗練されていきました。

気がつけば、開発に費やした時間は5年。

日本のものづくりとして妥協せず積み上げてきたその時間の先に、ようやく私たち自身が心から納得できる「理想の走り」を体現する一台へと辿り着いたのです。

EX ONE特設サイト：https://vactors.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/vactors_bicycle/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/vactors_ghr

公式Facebook：https://www.facebook.com/people/Vactors/61571549262662/